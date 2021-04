Premier Morawiecki na szczycie TOGETAIR 2021: Narodowym celem odejście od paliw kopalnych

Szczyt TOGETAIR 2021 to nie tylko zręczna gra słów („to get air” – uzyskać powietrze, zaczerpnąć oddech; „together” – razem). O randze tego wydarzenia świadczy chociażby udział prezesa Rady Ministrów, który trzeciego dnia wystąpił z własnym wystąpienie. Mateusz Morawiecki do ogólnokrajowej debaty o klimacie i ochronie środowiska w naszym kraju dorzucił spojrzenie państwowego urzędnika, skupione na kwestiach ekonomicznych.

Premier powtórzył to, co władze PiS mówiły już wielokrotnie – podczas przechodzenia na zieloną energię nie wolno zapomnieć o kosztach społecznych. – Wszystkie nasze działania muszą prowadzić do tego, żeby ten koszt transformacji był rozłożony właściwie. Tak, żeby te grupy społeczne, które są najmniej uposażone, najbardziej uzależnione również od dotychczasowego naszego modelu energetycznego, miały perspektywę zmiany i my o taką perspektywę zabiegamy. To również jest nasz cel, żeby doprowadzić do zmian klimatycznych na zasadzie takiej, która będzie sprawiedliwa społecznie – mówił.

Morawiecki: Polska będzie nie tylko czystsza, ale i bogatsza

Jednocześnie jednak wprowadził element rzadko spotykany w wystąpieniach polityków tego rządu. Tłumaczył, że rezygnacja z paliw kopalnych to korzyść finansowa, a nowe i niskoemisyjne źródła energii przyniosą zdrowie i oszczędności w budżecie. – Naszym narodowym celem powinno być odejście od tych paliw kopalnych, zwłaszcza tych, które powodują znaczący ubytek w finansach publicznych i znaczący ubytek w kieszeni, w portfelach gospodarstw domowych i polskich przedsiębiorców. Proszę wyobrazić sobie Polskę, która będzie nie tylko czystsza, ale właśnie bogatsza o te 50, 60, a nawet 70 miliardów złotych rocznie. O to toczy się walka – podkreślał.

Szczyt klimatyczny TOGETAIR

Szczyt TOGETAIR 202 to wydarzenie organizowane przez Fundację Czyste Powietrze. Jego założenia opierają się na promowaniu „ambitnej, racjonalnej ekonomicznie polskiej polityki klimatycznej”, podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie ochrony klimatu oraz zainicjowania wspólnych działań różnych sektorów kraju na rzecz ochrony środowiska. Pierwszego dnia imprezy opublikowano raport klimatyczny ToGetAir, omawiający pokrótce wszystkie te zagadnienia.

Czytaj też:

Podatek a ślad węglowy. Czy unijne przepisy są w stanie zahamować emisję CO2?