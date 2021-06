Jacek Sasin spotkał się ze związkowcami. „Zróbcie sobie porządek z prezesami. Łamią prawa pracownicze”

Jacek Sasin i Artur Soboń z Ministerstwa Aktywów Państwowych spotkali się przed gmachem resortu z protestującymi związkowcami z NFZZ „Solidarność”. Piotr Duda, przewodniczący związku apelował do kierownictwa ministerstwa o kontrolę nad prezesami Spółek Skarbu Państwa.

– Zróbcie sobie porządek z prezesami, bo łamią prawa pracownicze, a to spada na Wasze głowy – powiedział Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

– My z ministrem Soboniem nie zarządzamy tymi spółkami ręcznie. Nadzór nad prezesami mają Rady Nadzorcze. My działamy w granicach naszych uprawnień – powiedział na spotkaniu ze związkowcami Jacek Sasin. – Cały czas apelujemy do prezesów o rozmowy i dialog. Jeśli tego dialogu jest za mało, to będziemy w to wkraczać. Jeszcze dziś mamy rozmowy w Tauronie. Jesteśmy otwarci na rozmowie – dodał.

Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego

Wiceminister Artur Soboń wspomniał, że jutro odbędą się kolejne rozmowy ze stroną społeczną. Poruszone będą podczas niej m.in. kwestie wyłączenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych, czyli Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

– Jutro będziemy prowadzić rozmowy dwustronne także w sprawie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Bardzo chętnie zapoznam się dziś z państwa siedmioma postulatami. Będą one bowiem stanowiły podstawę do przygotowania takiego porozumienia społecznego, które będzie do zaakceptowania dla rządu i strony społecznej – powiedział wiceminister Artur Soboń.

