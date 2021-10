Jak walczyć z podwyżką cen energii? Ogromne poparcie dla elektrowni atomowej

Jak wynika z badania pracowni IPSOS przeprowadzonego na zlecenie międzynarodowego think tanku More is Common, Polacy są dużymi zwolennikami Odnawialnych Źródeł Energii i energetyki atomowej. W sondażu pytano nie tylko o sposób obniżenia cen energii elektrycznej, ale także poparcie dla różnego rodzaju sposobów jej wytwarzania.

Polacy chcą inwestycji w Odnawialne Źródła Energii i atom

62 proc. ankietowanych zgadza się z tezą, że większy nacisk na inwestycje w Odnawialne Źródła Energii pozytywnie wpłynąłby na ceny energii. Tylko 25 proc. pytanych uważa inaczej. Tego typu podejście do energetyki ma największe poparcie wśród elektoratu Platformy Obywatelskiej (76 proc.), Lewicy (74 proc.) i Polski 2050 (70 proc.).

IPSOS zapytał także o najlepszy zdaniem ankietowanych sposób na obniżenie cen energii elektrycznej. Co ciekawe na pierwszym miejscu nie znalazło się wcale obniżenie podatków, chociaż różnica między pierwszym a drugim miejscem jest bardzo niewielka. Aż 83 proc. respondentów uznało, że właśnie inwestowanie w OZE może najskuteczniej obniżyć rachunki za prąd. 82 proc. pytanych wskazało obniżenie podatków, a 76 proc. osób sądzi, że rząd powinien wprowadzić hamulec dla podwyżek cen. Aż 58 proc. zapytanych przez IPSOS sądzi, że państwo powinno przyspieszyć działania na rzecz budowy elektrowni jądrowych.

