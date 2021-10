Korea Południowa chce zbudować polską elektrownię atomową. Znamy datę złożenia oferty

Południowokoreańska firma Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) ma zamiar złożyć ofertę na budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Koreańczycy są jednym z trzech najpoważniejszych partnerów do wybudowania strategicznej inwestycji energetycznej na Pomorzu. Swoje zainteresowanie wyrażają także amerykanie, którzy chcą skorzystać z technologii rektorów AP1000 od Westinghouse i francuskie EDF.

To Francuzi jako jedyni do tej pory złożyli wstępną ofertę. Koncern chce zbudować w Polsce od czterech (6,6 GW) do sześciu (9,9 GW) bloków energetycznych napędzanych paliwem jądrowym. Cena całego projektu oscylowałaby między 150 a 220 miliardów złotych w zależności od wybranej opcji. Oferta wpłynęła do polskiego rządu już 13 października.

Koreańska oferta na początku 2022 roku

Termin planowanego złożenia swojej oferty przedstawili dziś Koreańczycy z KHNP. Okazuje się, że może to nastąpić w pierwszym kwartale 2022 roku, lub nieco wcześniej – podała firma. Dodała także, że w ofercie dla polskiego rządu znajdą się preferencyjne warunki.

Hydro & Nuclear Power chce zaoferować projekt oparty na technologii reaktora APR 1400. Zgodnie z Programem Polskie Energetyki Jądrowej w pierwszej elektrowni atomowej mają stanąć bloki energetyczne, które pozwolą na produkcję 1-1,6 GW energii elektrycznej. Rząd oczekuje ofert, w których partner zagraniczny będzie miał 49 proc. udziału, co przełoży się także na koszt budowy i utrzymania obiektu.

