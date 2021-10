Francuzi chcą zbudować polską elektrownię atomową. Oferują, że poniosą połowę kosztów inwestycji

Koncern EDF chce zbudować elektrownię atomową w Polsce. Francuzi złożyli 13 października ofertę na wykonanie inwestycji. Portal Business Insider Polska dotarł do szczegółów propozycji. To już drugi kraj, który poważnie zainteresowany jest kluczowym dla polskiej energetyki projektem. Chęć zaangażowania zgłaszają także amerykański WestingHouse i koreański KHNP. Jednak to Francuzi jako pierwsi przedstawili wstępną ofertę.

Polska elektrownia atomowa. Znamy ofertę EDF

Jak wynika ze szczegółów umowy, francuski koncern chce zbudować w Polsce od czterech do sześciu bloków energetycznych napędzanych paliwem jądrowym. Cena całego projektu oscylowałaby między 150 a 220 miliardów złotych, ale w dokumencie pada także jasna deklaracje, że strona francuska oferuje pokrycie 50 proc. kosztów inwestycji. Wsparcie finansowe miałoby pochodzić z rządu Francji.

Umowa, do której dotarł Business Insider Polska, zawiera dwie propozycje. Pierwsza z nich zakłada budowę czterech reaktorów typu EPR o łącznej mocy wytwórczej 6,6 GW. W tej konfiguracji inwestycja miałaby kosztować około 33 miliardów euro, czyli 150 miliardów złotych. Druga opcja to budowa sześciu bloków jądrowych o łącznej mocy 9,9 GW, co kosztowałoby około 222 miliardów złotych.

Widać tutaj jednak rozbieżność w tym, co przewiduje rząd. Co prawda tańsza z ofert mieści się w przewidzianym budżecie 150 miliardów złotych, ale polskie władze liczą, że za tą cenę uda się wybudować sześć reaktorów. Francuzi wpisują się także w założenia dotyczące rozpoczęcia budowy. EDF jest gotowe rozpocząć prace w 2033 roku.

