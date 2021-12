Morawiecki: Tarcza antyinflacyjna będzie rozwijana. Dziś wysłaliśmy kolejne pismo do KE

We wtorek 14 grudnia premier Mateusz Morawiecki zwołał konferencję prasową, na której kolejny raz informował o stopniowo wprowadzanej przez rząd tarczy antyinflacyjnej. Zapowiedział też jej ewentualne rozbudowanie w przyszłości, w zależności od postępowania wzrostu inflacji.

Morawiecki: Kolejny raz wysłaliśmy pismo do KE ws. obniżki VAT

– Tarcza antyinflacyjna będzie rozwijana wraz z kolejnymi potrzebami, z obserwacją trendu inflacyjnego będziemy dokładać do niej kolejne elementy. Nie chowamy głowy w piasek, nie siedzimy na rękach, tylko proponujemy nowe rozwiązania – stwierdził Morawiecki na konferencji prasowej. – Mowa jest o czynszach, mowa jest o gazie, mowa jest o paliwach. Te paliwa takie bardzo widoczne na pylonach stacji benzynowych i tu zadziałaliśmy w maksymalny możliwy sposób zgodnie z prawem europejskim – dodał, wymieniając przyjęte już rozwiązania.

Morawiecki podkreślił, że już dziś został wysłany kolejny wniosek do Komisji Europejskiej o zgodę na zmniejszenie podatku VAT na paliwa. W trakcie konferencji podkreślał też, że UOKiK będzie kontrolował, żeby obniżki podatków trafiły do klientów, a nie firm.

– Pilnujmy i Urząd Ochrony Klienta i Konsumenta będzie pilnował, aby te marże nie były przerzucane na obywateli, żeby firmy z nich nie korzystały. Państwo polskie obniża akcyzę, obniża VAT, obniża podatki, ale nie po to, żeby duże firmy energetyczne czy duże firmy paliwowe albo ci, którzy dostarczają ciepło systemowe, skorzystali na tym poprzez wyższą marżę, tylko żeby to trafiło do kieszeni Polaków. To jest dla nas podstawowa sprawa i tego będziemy pilnować – powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

Morawiecki: Rozszerzamy dodatek osłonowy

Premier przypomniał też o przyjętej przez Sejm poprawce rozszerzającej dodatek osłonowy.

– Mamy też w naszej tarczy antyinflacyjnej dodatek osłonowy i ten dodatek osłonowy właśnie dzisiaj rozszerzamy. Otóż anonsowałem wcześniej, że w zależności od poziomu dochodu na głowę członka gospodarstwa domowego ten dodatek będzie od 450 do 1200 zł. Dziś wiemy, że on będzie nawet od 500 do 1400 zł – ogłosił Morawiecki. – To dlatego, że w konsultacjach społecznych otrzymaliśmy informację o konieczności wsparcia tych, których sposób ogrzewania mieszkania również ucierpi na skutek wzrostu nośników energii – podkreślił.

Czytaj też:

Dodatek osłonowy z tarczy antyinflacyjnej jeszcze w tym roku. Minister Maląg zdradziła szczegóły