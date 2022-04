Embargo na rosyjski węgiel z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wśród wspomnianych rozwiązań jest rezygnacja z importu rosyjskiego węgla. Drugim z kluczowych rozwiązań zapisanych w regulacji z 13 kwietnia, jest możliwość zamrażania majątków firm i osób działających w Polsce, które wspierają machinę wojenną Władimira Putina.

„Celem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego jest przyjęcie rozwiązań prawnych na poziomie krajowym, które umożliwią skuteczne stosowanie przepisów wydanych przez Unię Europejską w odpowiedzi na atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę z dnia 24 lutego 2022 r”. – czytamy w informacji Kancelarii Prezydenta.

Polska odcina się od węgla z Rosji

Podpisanie ustawy oznacza, że Polska może wprowadzić w życie plan odcięcia się od węgla opałowego z Rosji. „Ustawa wprowadza zakaz przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzytu przez jej terytorium węgla znajdującego się na pozycji 2701 Nomenklatury Scalonej (CN) oraz koksu znajdującego się na pozycji 2704 Nomenklatury Scalonej (CN) (zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87) z obszaru Federacji Rosyjskiej albo Białorusi” – czytamy w uzasadnieniu.

Odchodzenie od węgla z polskich kopalni musi potrwać dłużej, niż jeszcze niedawno zakładano – uważa wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który odnosił się do embarga 12 kwietnia. – Dzisiaj musimy poważnie przemyśleć harmonogram dochodzenia do tego 2049 roku. Kopalnie będą wygaszane zdecydowanie wolniej. Musimy zrezygnować z gazu, jako paliwa przejściowego – powiedział Jacek Sasin, zaznaczając, że polityczno-gospodarcza gra Rosji pokazała także, jak ryzykownym pomysłem jest inwestowanie w bloki gazowe, jako technologię przejściową.

Embargo nie zaszkodzi polskim elektrowniom

Wicepremier przypomniał także, że mimo tego, że embargo spowoduje zniknięcie z rynku około 8 milionów ton rosyjskiego węgla rocznie, to będzie to odczuwalne głównie dla samorządów zarządzających elektrociepłowniami i firmy prywatne. – Embargo na rosyjski węgiel to strata 8 milionów ton węgla w sektorze ciepłownictwa samorządowego i firm. Spółki energetyczne (z udziałem Skarbu Państwa – przyp. red.) od dwóch lat nie importują już rosyjskiego węgla na cele produkcji prądu.

