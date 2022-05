PGNiG zwiększy dostawy skroplonego gazu z USA. Firma podpisała umowę

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało o ostatecznej decyzji firmy Venture Global Plaquemines LNG, która zbuduje terminal Plaquemines. To z tego miejsca do Polski będą trafiały kolejne dostawy skroplonego gazu ziemnego. Ma to pomóc w zabezpieczeniu zapotrzebowania na surowiec po tym, jak wypowiedziany został kontrakt jamalski.

„Pierwsze komercyjne dostawy gazu skroplonego (LNG), w ramach kontraktu długoterminowego z dnia 28 września 2018 r. wraz z późniejszymi aneksami, zawartego przez PGNiG z firmą Venture Global Plaquemines LNG, LLC., pochodzące z terminala Plaquemines, spodziewane są w 2026 roku. Wolumen dostaw LNG realizowanych w ramach kontraktu wyniesie 4 mln ton LNG rocznie, tj. około 5,4 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji na rok. Dostawy będą realizowane przez 20 lat” – czytamy w komunikacie.

Dodatkowe ponad 7 milionów ton gazu dla Polski

Łączny wolumen dostaw LNG pochodzących z Venture Global Plaquemines LNG, LLC oraz Venture Global Calcasieu Pass, LLC wyniesie 5,5 mln ton LNG rocznie, co odpowiada łącznemu wolumenowi około 7,4 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji. Dostawy realizowane będą w formule free-on-board, oznaczającej odbiór towaru przez kupującego w porcie załadunku.

Kontrakty PGNiG z Venture Global LNG zostały zawarte we wrześniu 2018 roku na 20 lat w formule FOB (Free-on-Board). Oznacza to, że od momentu załadunku w terminalu skraplającym to nabywca, czyli w tym wypadku PGNiG, dysponuje ładunkiem LNG i może decydować o jego porcie docelowym – skierować go do Polski albo odsprzedać na globalnym rynku.

