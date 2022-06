Katar rozbudowuje największy gazoport świata. Zaawansowane rozmowy z Chińczykami

Trwają zaawansowane rozmowy miedzy firmami z Kataru i Chin na temat chińskiej inwestycji w rozwój North Field East, największego na świecie projektu skroplonego gazu ziemnego (LNG) – informuje Reuters powołując się na trzy osoby zaangażowane w sprawę. Byłby to największy wspólny katarsko-chiński projekt.

Chiny chcą uniezależnić się od dotychczasowych dostawców gazu

Na początku czerwca informowaliśmy, że Katar rozbudowuje największy na świecie gazoport, za pośrednictwem którego rozsyła wydobywany na swoim terytorium gaz ziemny w skroplonej formie. Trafia on także do gazoportu w Świnoujściu. Katar chce rozwijać współpracę z kupującymi z Azji i stąd rozmowy z Chińczykami.

Chińczykom zależy na wzmocnieniu współpracy, by nie polegać tylko na gazie ze Stanów Zjednoczonych i Australii, które są obecnie najważniejszymi dostawcami. Wprawdzie Chiny nigdy nie potępiły rosyjskiej agresji na Ukrainie, więc dostawy są niezagrożone, niemniej zakręcając gaz europejskim odbiorcom Rosja dowiodła, że nie jest wiarygodnym partnerem i Chiny nie chcą zbyt mocno na niej polegać. Chiny uznały gaz za strategiczne paliwo pomostowe, które ma zastąpić węgiel na drodze do neutralności węglowej do 2060 roku.

W pierwszych pięciu miesiącach tego roku Katar był największym, po Australii, dostawcą LNG do Chin.

North Field Expansion obejmuje sześć pociągów LNG, które zwiększą moc skraplania Kataru z 77 milionów ton rocznie (mtpa) do 126 mtpa do 2027 r., umacniając jego status największego producenta na świecie.

Katar traktuje każdy pociąg eksportowy jako jedno przedsięwzięcie i ma nadzieję, że chińskie firmy CNPC i Sinopec zainwestują w jeden pociąg, jak to zostało wstępnie ustalone. Przedstawiciele CNPC i Sinopec odmówili komentarza.

Katar rozbudowuje największy gazoport świata

W maju państwowa spółka Qatar Energy, która zarządza gazoportem w Katarze, poinformowała o wyborze partnerów do jego rozbudowy. W inwestycję zostały zaangażowane największe koncerny energetyczne świata. Firma podała, że w pracach udział wezmą Exxon Mobil, TotalEnergies, Shell i ConocoPhillips. Rozbudowa ma pozwolić na zwiększenie przepustowości gazoportu aż o 64 proc. do 2027 roku. Jak podały władze Kataru, ma to nie tylko umocnić pozycję jako największego gazoportu świata, ale także zapewnić możliwość dotrzymania długoterminowych kontraktów na dostawy do Europy. Inwestycja ma pochłonąć około 30 miliardów dolarów.

