Będą dopłaty do pelletu, gazu, drewna i oleju. Są szczegóły

Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, odrzucając poprawki Senatu. Rozwiązanie czeka teraz na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Ustawa zakłada, że o dodatek będą mogły wnioskować wyłącznie osoby, które ogrzewają się węglem.

Jednocześnie rząd przygotował pakiet osłonowy dla osób, które ogrzewają domy przy pomocy innych paliw. Chodzi także o wspólnoty. – Zaprogramowaliśmy dodatek dla odbiorców indywidualnych. Rozkłada się on następująco: Pellet 3000 zł, drewno kawałkowe 1000 zł, olej opałowy 2000 zł, Gaz LPG 500 zł – powiedziała Anna Moskwa.

– Podstawowe kryterium jest takie samo, jak w przypadku dodatku węglowego. Chodzi o dopłaty do podstawowego źródła ciepła służącego do ogrzewania domu i podgrzewania wody – dodała minister klimatu i środowiska.

Przepisy są już gotowe

Minister Anna Moskwa podała także przybliżoną datę, gdy można się spodziewać przyjęcia wskazanych rozwiązań. Może się to stać zaraz po wakacjach na pierwszym posiedzeniu Sejmu we wrześniu.

– Przepisy są gotowe. Będziemy je prezentować na Radzie Ministrów. Pozwala nam to prognozować, że po tym procesie konsultacji, przepisy będą mogły przejść całą ścieżkę legislacyjną na pierwszym posiedzeniu Sejmu we wrześniu. Wejdzie ono w życie równocześnie z rozpoczęciem zasadniczej części taryfikacji. Tym samym, kompleksowym rozwiązaniem obejmujemy wszystkich użytkowników ciepła, tych wszystkich, którzy podgrzewają wodę, a potencjalnie, ze względu na rosnące ceny surowca, mogliby być dotknięci podwyżkami – powiedziała Anna Moskwa.