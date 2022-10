Co z tańszym węglem od samorządów? Jest decyzja Sejmu

Sejm przyjął cześć poprawek Senatu dotyczących pilnego projektu rządowego, który zakłada dystrybucję węgla przez samorządy po preferencyjnych cenach. Senat zgłosił 25 poprawek, w tym jedną korekcyjną, która odnosiła się do nazwy ustawy.

Przyjęto poprawki dotyczące m.in. tego, że zakupu dokonuje osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym, a nie samo gospodarstwo, gdyż nie może być ono stroną sprzedaży. Posłowie zgodzili się także z senacką poprawką dotyczącą ubiegania się o rekompensaty.

Pilny projekt rządu

Pilny projekt rządowy zakłada, że gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Węgiel samorządom po cenach preferencyjnych będą sprzedawać PGE Paliwa i Węglokoks.

„Gospodarstwo domowe będzie mogło kupić po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Aby dokonać takiego zakupu, mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, muszą złożyć do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Gmina będzie mogła dystrybuować węgiel poprzez własne jednostki organizacyjne, wybrane spółki, np. komunalne, umowę ze składem węgla czy z inną gminą” – czytamy w opisie projektu. Różnica 500 zł za tonę to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transportu.

Środki na węgiel z funduszu na walkę z pandemią

Wątpliwości, które zostały złożone do komisji, dotyczyły także funduszu, z którego ma być finansowany program. Rząd zakłada bowiem, że środki będą pochodzić z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. To nie pierwszy tego typu przypadek. Również część tarcz antyinflacyjnych pochodziło z tych środków. Jest to fundusz pozabudżetowy, który nie podlega kontroli parlamentu. Wątpliwości w tej sprawie wyrażali już Senatorowie. Na pytania senatorów odpowiadał w imieniu rządu Karol Rabenda, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

