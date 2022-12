Krakowskie urzędy czynne do 15:30. Trzeba oszczędzać prąd

Urzędy muszą oszczędzać energię, by wydatki na ogrzewanie i oświetlenie zmieściły się w budżecie. Wymiana żarówek na energooszczędne i gaszenia światłą przez ostatnią osobę, która wychodzi z pomieszczenia, to już oczywistość, ale te rozwiązania są niewystarczające.

Urząd Miasta Krakowa ogłosił, że skrócone zostaną godziny pracy punktów obsługi mieszkańców. Urzędnicy uznali, że nie ma lepszego sposobu na oszczędzanie niż zamknięcie trzech punktów obsługi o 15:30 (chodzi o punkty przyal. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2 i ul. Wielicka 28a). W komunikacie urząd miasta nie ukrywa, że powodem skrócenia czasu pracy jest potrzeba ograniczenia zużycia prądu.

To nie znaczy, że mieszkańcy Krakowa będą musieli brać wolne w pracy, by załatwić sprawę urzędową. Większość usług można zrealizować w Punktach Obsługi Mieszkańcóww galeriach handlowych (Galeria Bronowice, Galeria Bonarka City Center, Galeria Serenada), które są otwarte od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00–18.00.

W punktach w centrach handlowych można m.in. dokonać zameldowania i wymeldowania, złożyć wniosek o dowód osobisty, złożyć dokumenty związane z rejestracją pojazdów. Pełna lista zadań realizowanych przez urzędników w punktach w galeriach handlowych znajduje się na stronie krakow.pl. Co bardzo ważne, w tych punktach obsługi nie można odebrać dowodu osobistego. Możliwe jest to tylko w punktach obsługi, które w najbliższych miesiącach będą pracowały krócej.

Ustawa wymaga od urzędników oszczędzania energii

Aby uspokoić mieszkańców, których może zezłościć decyzja władz miasta o skróceniu czasu pracy, urzędnicy przypomnieli w komunikacie, że ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej zobowiązuje instytucje publiczne do ograniczenia zużycia energii.

Od 1 grudnia 2022 roku kierownicy tych jednostek mają zredukować zużycie energii w zajmowanych budynkach o 10 proc. w stosunku do średniej z lat 2018–2019. Natomiast w przyszłym roku mają ograniczyć o 10 proc. energię w stosunku do zużycia z 2022 r.

„Kto tego obowiązku nie wykona, na podstawie art. 38 tej ustawy ma podlegać karze do 20 tys. zł. Raport z oszczędności energii elektrycznej, kierownicy jednostek sektora finansów publicznych będą przekazać prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek” – przypominają krakowscy urzędnicy.

