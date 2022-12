Sasin podpisał ważną umowę. NABE to największa konsolidacja w polskiej energetyce

- Powołujemy Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), by spółki energetyczne mogły więcej inwestować w OZE, równocześnie zaś, by mieć gwarancje bezpieczeństwa – powiedział kilka dni temu Jacek Sasin. Dziś ogłosił podpisanie umowy społecznej, która „otwiera drogę do projektu”.