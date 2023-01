Obniżka VAT na gaz? Moskwa: To niestabilne rozwiązanie

Koalicja Obywatelska złożyła projekt zakładający obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 5 proc. – poinformował w środę Borys Budka. Wcześniej projekt zapowiedział przewodniczący PO Donald Tusk.

Minister klimatu o obniżce VAT na gaz

O pomysł polityków opozycji pytana była minister klimatu Anna Moskwa, która w środę wieczorem była gościem Polsat News.

– Wszystkie procentowe pomysły dotyczące cen gazu, to są pomysły niestabilne – powiedziała. – W zeszłym roku zastosowaliśmy minimalne stawki. W tym roku zdecydowaliśmy się na szerszy pakiet mrożenia cen, żeby cena była stałą. Wróciliśmy do stawki, która była, ale nie zostawiliśmy obywateli bez pomocy.

Jak mówi szefowa resortu klimatu, zastosowanie maksymalnego pułapu cen gazu dla konkretnych odbiorców to bardziej przewidywalne rozwiązanie, bo dzięki temu cena, jaką odbiorca końcowy musi zapłacić, nie jest podatna na wahania rynkowe. A takie wahania prawdopodobnie jeszcze przyjdą, choć na razie na światowych giełdach gaz jest tani.

– To jest obniżenie czasowe. Kiedy wejdziemy w czas napełniania magazynów, te ceny będą wyższe. Gdy szczyt napełniania był w sierpniu, te ceny były na poziomie 350 euro za megawatogodzinę – powiedziała Anna Moskwa.

Ustawa wiatrakowa

Minister klimatu odpowiadała też na pytania o tzw. ustawę wiatrakową, nad którą pracuje obecnie parlament. To jeden z tzw. kamieni milowych, od których zależy przyznanie Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy.

– Prace są zaawansowane, wczoraj komisja sejmowa pracowała nie tylko nad projektem rządowy, ale i siedmioma projektami poselskimi, które zostały odrzucone. Wczoraj nie było dyskusji nad zasadniczymi zmianami w ustawie. To, co jest dla nas najważniejsze, to szerszy udział społeczeństwa – powiedziała Anna Moskwa.

Ustawa wiatrakowa. Takie zmiany proponuje rząd

Nowelizacja zakłada liczne zmiany, jedną z nich ma być wieloetapowe konsultacje społeczne i możliwość decydowania o lokalizacji farm wiatrowych przez lokalne społeczności. Nowe elektrownie wiatrowe będą mogły powstać wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Istotną zmianą zapisaną w ustawie będzie też minimalna dopuszczalna odległość budowy wiatraków od zabudowań, która wyniesie 500 metrów. Przez ostatnie lata dominowała zasada 10 H – inwestycje te nie mogły powstawać w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości wiatraka od najbliższych gospodarstw.

Na zmianach zyskać mają gminy i lokalna społeczność, odblokowane zostaną m.in. działki w pobliżu zbudowanych wiatraków.

