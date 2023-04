Brzeziński: 4 mld dol. amerykańskiego wsparcia dla projektu SMR Orlenu i Synthosu

Wspólny projekt PKN Orlen i Synthos Green Energy dotyczący rozwoju rozwoju małych reaktorów modułowych (SMR) otrzyma ogromne wsparcie finansowe.

Cztery miliardy dolarów dla Orlenu i Synthosu

Jak poinformował ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński, dwie firmy dofinansują projekt łączną kwotą 4 miliardów dolarów. – Amerykański EXIM Bank deklaruje 3 mld dol., a agencja DFC – 1 mld dol. na rozwój reaktorów BWRX-300 w Polsce przez spółkę Orlen Synthos Green Energy – powiedział ambasador USA. W ambasadzie w Warszawie został podpisany list intencyjny w tej sprawie. Na 12.00 Orlen zapowiedział dziś konferencję prasową, która ma dotyczyć tematów związanych z energetyką jądrową. Można się więc domyślać, że będzie to oficjalne ogłoszenie tego partnerstwa.

Orlen i Synthos z umową na rozwój SMR-ów

23 marca firmy poinformowały o podpisaniu w Waszyngtonie umów na budowę pierwszych małych reaktorów jądrowych w Polsce. Chodzi o zawiązanie współpracy z kanadyjskim Ontario Power Generation i amerykańskim Tennessee Valley Authority. Obie firmy są pionierami rozwoju technologii SMR na swoich rynkach. Stroną umowy jest także GE Hitachi.

„Umowa podpisana przez Synthos Green Energy, z którą PKN ORLEN prowadzi budowę floty reaktorówSMR, umożliwi uzyskanie projektu uwzględniającego europejskie oraz polskie standardy i w efekcie szybsze rozpoczęcie prac konstrukcyjnych przy pierwszym w Polsce reaktorze SMR. Dodatkowo projekt będzie miał zastosowanie przy kolejnych inwestycjach i znacznie usprawni cały proces oraz obniży koszty budowy floty reaktorów BWRX-300. W Polsce wyłączność na budowę reaktorów w tej technologii posiada spółka ORLEN Synthos Green Energy” – czytamy w komunikacie PKN Orlen.

– Zawiązana współpraca dowodzi, że nasze plany dotyczące wdrożenia technologii małego atomu w Polsce są realne. To ważny krok na drodze do budowy całej floty reaktorów, jakie zamierzamy stworzyć razem z naszym partnerem w ramach spółki ORLEN Synthos Green Energy. Dzięki temu jeszcze w tej dekadzie stabilna energia popłynie do polskiego przemysłu i do polskich gospodarstw domowych. Każdy kolejny SMR będzie wzmacniał bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, a mówimy tu o całkowicie bezpiecznym, a do tego niskoemisyjnym źródle energii – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

