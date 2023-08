Ustawa o NABE przewiduje obniżkę cen prądu. Sasin apeluje do senatorów

NABE to strategiczny projekt, który ma uchronić energetykę węglową przed niekontrolowanym upadkiem wynikający z takich pomysłów jak Zielony Ład i Fit for 55, a z drugiej strony ma dać polskim wielkim firmom energetycznym możliwość włączenia się w transformację energetyczną. Musimy ochronić energetykę węglową i zapewnić, by przez 20 czy 30 lat jeszcze sprawnie funkcjonowała – powiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin w „Kwadransie politycznym” w TVP 1.

Co to jest NABE?

Do NABE trafić mają wytwórcze aktywa węglowe kontrolowanych przez państwo spółek energetycznych. Utworzenie NABE ma się odbyć w dwóch etapach. W pierwszym Skarb Państwa nabędzie od spółek: PGE, Taurona, Enei i Energi ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

Ustawa o gwarancjach finansowych dla NABE

W sierpniu Sejm uchwalił ustawę o gwarancjach finansowych dla zobowiązań Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Suma gwarancji ma sięgnąć 70 mld zł.

Ustawa zakłada objęcie gwarancjami trzech grup instrumentów finansowych dla NABE: kredytu odnawialnego na finansowanie bieżącej działalności, w tym zakupu uprawnień do emisji CO2 z odnawialnym limitem – na poziomie 15 mld zł; długoterminowych pożyczek od grup energetycznych, w kwocie szacowanej na 9,9 mld zł; oraz zabezpieczenia terminowych transakcji zakupu określonych instrumentów finansowych – uprawnień do emisji CO2, oraz instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe z maksymalnym limitem finansowania 44 mld zł. W projekcie założono objęcie gwarancjami zobowiązań od początku IV kwartału 2023 r.

Termin ochrony gwarancyjnej będzie wynosił 8 lat od dnia utworzenia NABE. Gwarancjami Skarbu Państwa ma zostać objęte 70 proc. wymienionych zobowiązań finansowych. Z tytułu prowizji za udzielenie gwarancji do budżetu państwa ma wpłynąć w ciągu 10 lat – 7,6 mld zł.

– Jesteśmy w kluczowym momencie. Kończy się kadencja, projekt finansujący NABE jest w Senacie i mam nadzieję, że Senat nie będzie go blokował – powiedział Sasin.

Dodał, że w ustawie wprowadzono także postanowienie wprowadzające obniżkę cen prądu o kolejne 5 proc.

