Więcej gazu w Baltic Pipe. Orlen ogłasza eksploatację nowego złoża

Orlen poinformował o rozpoczęciu eksploatacji złoża Tommeliten A na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zapewni to koncernowi dodatkowe 0,5 mld metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie, który będzie dostarczany do kraju za pomocą gazociągu Baltic Pipe.

– Tommeliten A to jeden z największych projektów inwestycyjnych Grupy ORLEN na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Nie tylko ze względu na wielkość zasobów, ale także fakt, że jesteśmy największym udziałowcem tego złoża. Uruchomienie eksploatacji Tommeliten A oznacza dla Grupy ORLEN skokowy wzrost produkcji gazu, o 0,5 mld m sześc. rocznie. Przybliża to nas do realizacji strategicznego celu, jakim jest podwojenie wydobycia w Norwegii do poziomu 6 mld m sześc. gazu rocznie. Wzrost wydobycia na Norweskim Szelfie Kontynentalnym jest jednym z priorytetów Grupy ORLEN, aby zapewnić nieprzerwane dostawy surowców potrzebnych polskiej gospodarce. Dzięki dobrej współpracy naszej norweskiej spółki z pozostałymi udziałowcami złoża udało się przyspieszyć rozpoczęcie eksploatacji Tommeliten A o prawie sześć miesięcy. To duży sukces, który świadczy o wysokich kompetencjach koncernu w realizacji projektów wydobywczych i ma istotne znaczenie dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski – powiedział Daniel Obajtek, Prezes ORLEN.

Orlen zwiększa wydobycie gazu

Grupa Orlen, poprzez spółkę zależną PGNiG Upstream Norway (PUN), posiada ponad 42 proc. udziałów w Tommeliten A. Zasoby złoża oceniane są na 120-180 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego udział Grupy Orlen wynosi 50-76 mln baryłek ekwiwalentu ropy, w tym 6-9 mld m3 gazu. Docelowo produkcja z Tommeliten A będzie prowadzona z wykorzystaniem 11 otworów i dostarczana za pomocą podgrzewanego rurociągu do infrastruktury na koncesji PL 018, skąd po dalszym uzdatnieniu będzie transportowana dalej. PL 018 jest obecnie jednym z najważniejszych hubów produkcyjnych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym a znajdujące się na nim instalacje zostały zmodyfikowane na potrzeby odbioru produkcji z Tommeliten A, wynika z materiału.

Uruchomienie eksploatacji złoża Tommeliten A jest jednym z dziewięciu projektów inwestycyjnych zainicjowanych przez Grupę Orlen w ostatnich dwóch latach, w celu zwiększenia produkcji gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zgodnie ze strategią koncernu, do końca 2030 r. wzrośnie ona do 6 mld m3 gazu rocznie z 3,5 mld m3 w roku ubiegłym.

18 złóż w Norwegii

PGNiG Upstream Norway prowadzi w Norwegii wydobycie na 18 złożach i posiada udziały w 91 koncesjach. Aktualnie zasoby ropy i gazu spółki na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wynoszą ponad 346 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.

Oprócz PUN udziałowcami koncesji Tommeliten A są: ConocoPhillips Skandinavia (operator), TotalEnergies EP Norge, Vår Energi, ConocoPhillips (U.K.) Holdings, TotalEnergies E&P UK, ENI UK.

