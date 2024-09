PGE inwestuje na potęgę. Takiej kwoty jeszcze nie było

W ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku Polska Grupa Energetyczna (PGE) znacznie zwiększyła swoje nakłady inwestycyjne, osiągając 4,64 mld zł, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z 3,95 mld zł w tym samym okresie roku ubiegłego.

Rekordowe inwestycje Grupy PGE

Według zarządu spółki, to odpowiedź na gwałtowne zmiany na rynku energetycznym oraz nowe regulacje, które wymagają dostosowania. Jak podkreślił prezes PGE, Dariusz Marzec, w nadchodzących miesiącach firma skupi się na zamknięciu finansowania morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 oraz finalizacji kluczowych inwestycji gazowych.

Dzięki dywersyfikacji działalności PGE, mimo wyzwań związanych z segmentem energetyki konwencjonalnej, firma utrzymuje stabilne wyniki. W pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku wypracowano zysk netto na poziomie 2,09 mld zł, co jest zbliżone do rezultatu z analogicznego okresu 2022 roku. Segment energetyki odnawialnej zanotował wyraźny wzrost, osiągając 267 mln zł zysku EBITDA, co wynikało z niższych kosztów zakupu energii oraz wyższych przychodów z rynku mocy.

Jednak to wzrost inwestycji przyciąga największą uwagę – wydatki PGE na ten cel wzrosły o blisko 700 mln zł rok do roku, co jest zgodne z długoterminowym planem firmy. Jednym z priorytetów na drugą połowę roku jest finalizacja finansowania dla projektu Baltica 2 – największej planowanej morskiej farmy wiatrowej, której zakończenie ma nastąpić w IV kwartale 2023 roku. Projekt ten jest kluczowy dla rozwoju bezemisyjnych źródeł energii i obejmuje współpracę z duńską firmą Ørsted. W przyszłości, PGE planuje również wybudować farmę Baltica 1, co zwiększy łączną moc projektów wiatrowych do 7 GW do 2040 roku.

Inwestycje w gaz

Kolejnym istotnym krokiem w strategii firmy są inwestycje w segment gazowy. Przykładem jest budowa dwóch bloków gazowych w Gryfinie oraz elektrociepłowni w Czechnicy pod Wrocławiem. Jeden z bloków w Gryfinie został już uruchomiony w sierpniu, a drugi ma być gotowy we wrześniu tego roku. Nowa elektrociepłownia we Wrocławiu, której uruchomienie planowane jest na drugą połowę 2023 roku, znacząco zredukuje emisje CO2, co przyczyni się do dekarbonizacji regionu Dolnego Śląska. Będzie ona zasilana gazem ziemnym, a jej moc cieplna wyniesie 315 MWt, co stanowi duży wzrost w porównaniu z dotychczasową mocą jednostki.

Te inwestycje pokazują, że PGE stawia na transformację w kierunku bardziej ekologicznych i efektywnych źródeł energii, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłości polskiego sektora energetycznego.

