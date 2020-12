Zdjęcia z placu budowy w Świnoujściu, trwa montaż „wielkiego kreta”. To on przekopie się pod Świną

Obecnie są jednocześnie realizowane dwie ogromne inwestycje na północy Polski. O jednej sporo mówiło się przez doniesienia o rzekomych, ogromnych złożach bursztynu, które okazały się ostatecznie mniejsze, niż informowano. W tym wypadku chodzi oczywiście o przekop Mierzei Wiślanej.

Jednak na północnym zachodzie Polski w ważną fazę weszła druga inwestycja, podobnie spektakularna – przekop pod Świną. Tunel drogowy pod rzeką w Świnoujściu ma połączyć wyspy Uznam i Wolin i centrum Świnoujścia z resztą kraju. Tunel zakończy oczekiwanie na przeprawę promową, a jego otwarcie planowane jest na 2022 rok. Będzie to najdłuższa drogowa przeprawa w Polsce, którą wykonano pod wodą. Budową zawiaduje firma PORR.

Zdjęcia z budowy tunelu pod Świną

Na 17 marca 2021 roku zaplanowane jest rozpoczęcie drążenia tunelu pod Świną, ale prace przygotowawcze do tej części przedsięwzięcia ruszyły już teraz. W listopadzie zaczęto montaż „wielkiego kreta”, czyli maszyny TBM (Tunnel Boring Machine), która przebije się pod rzeką (cały tunel ma mieć 1780 metrów). TBM powstał w Chinach i w październiku przetransportowano go w częściach do Świnoujścia.

Od tego czasu trwa składanie przez PORR gigantycznej maszyny. W połowie grudnia poinformowano, że „serce” TVM, czyli łożysko główne z napędem, zostały już opuszczone do komory startowej.

– Tarcza będzie rosła z dnia na dzień – mówił Sławomir Skraba, kierownik budowy z PORR. Firma dzieli się zdjęciami z postępów montażu, ale też z placu budowy (trwa przebudowa terenu). W najgłębszym miejscu TBM zejdzie prawie 38 metrów pod ziemię.