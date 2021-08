Polska sieć dróg i autostrad przeszła rewolucję. Największe realizacje przed Euro 2012

Jak wynika z danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zebranych przez portal ciekaweliczby.pl, od wejścia Polski do Unii Europejskiej, sieć dróg zmieniła się nie do poznania. Przez ostatnie 17 lat łączna długość autostrad zwiększyła się trzykrotnie. W 2004 roku było to 535 km, a obecnie to już 1715 km. Zdecydowanie bardziej imponująco wyglądają dane dotyczące dróg krajowych. Tutaj zanotowano aż 13-krotny wzrost z 190 do aż 2557 km.

Najwięcej przed Euro 2012

W przypadku autostrad najbardziej imponujące wyniki zanotowano w 2011 i 2012 roku. Kibice piłkarscy mogą kojarzyć tę datę z organizacją mistrzostw Europy Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Zbieżność dat nie jest przypadkowa. Ówczesny rząd PO-PSL celowo przesunął wtedy priorytet na budowę infrastruktury drogowej, aby była ona gotowa przed mistrzostwami. Co ciekawe, w latach 2017 i 2018, a także w trwającym roku nie oddano ani kilometra nowej autostrady. Wynika to m.in. ze zmian priorytetów w programach unijnych, a co za tym idzie w łatwości pozyskania finansowania na rozbudowę infrastruktury drogowej.

Budowa dróg krajowy i autostrad w rozłożeniu na lata

Ciekawie rozkłada się to również, gdy spojrzymy na poszczególne lata. Warto pamiętać, że trudno jest obiektywnie zestawić działania poszczególnych rządów, ze względu na wspomniane już różnice w priorytetach wyznaczonych przez Unię Europejską, a także zmniejszające się zapotrzebowanie na nową infrastrukturę drogową.

2007-2015 (za rządów PO-PSL, 8 lat) oddano do użytku:



885 km autostrad



1 207 km dróg ekspresowych



1 350 km dróg klasy G lub GP (ruch główny lub główny przyspieszony)



łącznie: 3 442 km



Między 2015 r. a końcem czerwca 2021 (za rządów PiS, 6,5 lat) oddano do użytku:



178 km autostrad



1 200 km dróg ekspresowych



178 km dróg klasy G lub GP (ruch główny lub główny przyspieszony)



łącznie: 1 556 km



