Andrzej Duda: Gazprom to zbrojne ramię Rosji. Interkonektor z Litwą to gotowa odpowiedź na szantaż gazowy

Prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i przedstawiciel Komisji Europejskiej, oficjalnie zainaugurowali działanie interkonektora między Polską a Litwą. Komercyjny przesył gazu ruszył już 1 maja - poinformowała GAZ-SYSTEM, który jest operatorem gazociągu.

– W Polsce mamy takie powiedzenia: mądry Polak po szkodzie, jakoś to będzie, jak trzeba będzie, to się zrobi. Zwykle musimy ponieść wtedy ponieść straty tego, co było potrzebne, a do momentu wystąpienia szkody nie zostało zrobione - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Interkonektor między Unią Europejską a krajami bałtyckimi

Projekt GIPL miał na celu utworzenie dwukierunkowego gazociągu przesyłowego łączącego systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy, co pozwoli na wyeliminowanie tzw. wysp energetycznych, czyli regionów dotychczas niezintegrowanych z rynkiem energetycznym UE, takich jak Litwa, Łotwa i Estonia oraz Finlandia.

– To połączenie między Polską a Litwą, ale w rzeczywistości połączenia europejskiego systemu energetycznego z państwami bałtyckimi. Jesteśmy dziś świadkami uroczystego otwarcia, ale gaz już płynie od kilku dni. Tym razem Polak nie jest mądry po szkodzie, a razem z naszymi litewskimi sąsiadami i Komisją Europejską okazaliśmy się mądrzy przed szkodą. Kilka dni temu Rosjanie zablokowali dostawy gazu bezpośrednio do Polski. Widzieliśmy już takie obrazy na Ukrainie na początku XXI wieku. Właśnie na tej podstawie Polska doszła wtedy do wniosku, że musimy się zabezpieczyć. Dzięki mądrości i przenikliwości prezydenta Lecha Kaczyńskiego, rozpoczęliśmy wtedy budowę terminalu gazowego LNG w Świnoujściu. Rozpoczęliśmy też dyskusję na temat interkonektorów, a niedługo później ruszyły procesy inwestycyjne. Dziś ten interkontekor między Polską a Litwą jest faktem. Jest gotową odpowiedzią na rosyjską próbę szantażu – dodał prezydent Andrzej Duda.

– Przez wiele lat słyszeliśmy z Unii Europejskiej retorykę o tym, że Rosja jest partnerem pewnym i odpowiedzialnym. Niestety nie trafiały tam słowa wyjaśniające, czym jest Gazprom, że nie jest to normalna firma działająca na zasadach rynkowych, tak jak przyzwyczajona jest demokratyczna Europa. To ręka zbrojna rosyjskiej władzy. Jeśli trzeba to nie osiąga ona wyników ekonomicznych, ale osiąga cele polityczne poprzez rozwijanie rosyjskiej polityki imperialistycznej – powiedział także prezydent.

Projekt GIPL miał na celu utworzenie dwukierunkowego gazociągu przesyłowego łączącego systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy, co pozwoli na wyeliminowanie tzw. wysp energetycznych, czyli regionów dotychczas niezintegrowanych z rynkiem energetycznym UE, takich jak Litwa, Łotwa i Estonia oraz Finlandia.

– Połączenie, łączące systemy gazowe Polski i Litwy, które dziś otwieramy jest pierwszym z nowych interkonektorów, które w tym roku uruchomi GAZ-SYSTEM. Inwazja rosyjska na Ukrainę i zatrzymanie przez Rosjan przesyłu gazu do Polski z kierunku wschodniego potwierdziły, że decyzję podjęte ponad 6 lat temu przez GAZ-SYSTEM dotyczące budowy nowej infrastruktury przesyłowej były słuszne i konieczne. Dzięki właśnie takim projektom jak GIPL nasz krajowy system gazowy zwiększa swoją odporność na zakłócenia w dostawach surowca gazowego, a kraje takie jak Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia zyskują dostęp do nowego korytarza gazu z rynku europejskiego – powiedział Tomasz Stępień, Prezes GAZ-SYSTEM.