Adamczyk o proteście kontrolerów: Cieszę się, że nie używamy już słowa „wojna”

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wyraził przekonanie, że pasażerowie nie powinni obawiać się ponownego scenariusza sparaliżowania nieba przez to, że w Warszawie zabraknie kontrolerów ruchu lotniczego. Wprawdzie pod koniec kwietnia Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej udało się zawrzeć porozumienie z reprezentacją kontrolerów, ale ma ono charakter tymczasowy i do 10 lipca ma zostać ustalone ostateczne postanowienie.

PAŻP i kontrolerzy ruchu. Nie wojna, a negocjacje

– Udało nam się dojść do porozumienia. Musimy sobie zdawać sprawę, że to nie jest koniec wojny, to jest rozejm – skomentował 28 kwietnia Andrzej Fenrych, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

Na antenie Programu 1 Polskiego Radia Adamczyk powiedział, że cieszy się, że prawie miesiąc od tamtego dnia „związki zmieniły narrację i nie używają słowa”, gdyż są to negocjacje.

– Mam nadzieję, że w ramach dialogu dojdzie do porozumienia. Każdego dnia toczą się rozmowy: reprezentanci PAŻP i związkowcy rozmawiają wielopłaszczyznowo. Mam nadzieję, że w ramach tego dialogu potwierdzimy niedługo, że plany wakacyjne związane z przelotami do miejsc urlopowych i powrotami nie są zagrożone – powiedział minister infrastruktury.

Zapytany przez prowadzącego o to, ile powinni zarabiać kontrolerzy ruchu lotniczego, Adamczyk odparł, że nie jest to zwyczajna praca, gdyż wymaga szczególnych predyspozycji, w związku z tym „nie polemizujemy, czy ma być 50 tys. zł miesięcznie czy inaczej, kontrolerzy muszą godnie zarabiać”.

– Wiem, ze słuchający nas mogą się złościć na te słowa, ale taka jest zasada. Niewiele jest osób z takimi predyspozycjami psychicznymi. Musimy to brać pod uwagę w czasie negocjacji i proszę nie kazać mi mówić o szczegółach – powiedział.

Minister Adamczyk o nowych drogach

Minister infrastruktury wymienił też nowe odcinki dróg, którymi już w wakacje pojadą kierowcy. Zwrócił uwagę na czekający na oddanie 20-km obcinek ekspresówki S19 między Niedrzwicą Dużą a Kraśnikiem. Domknięty zostanie tym samym odcinek Via Carpatia między Lublinem a Rzeszowem, a podróżujący ze stolicy Podkarpacia łatwo dojadą do Warszawy i stamtąd choćby do Gdańska.

Więcej o nowych odcinkach dróg piszemy w poniższym tekście.

