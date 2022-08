Horała: Człowieka łatwiej wystraszyć niż uspokoić. Na wywłaszczeniach pod CPK „nikt nie straci”

Wywłaszczenia pod budowę linii kolejowych, prowadzących do Centralnego Portu Komunikacyjnego, oraz samego lotniska, wzbudzają bardzo dużo emocji, ale trudno się temu dziwić. W wielu przypadkach okazuje się, że mieszkańcy będą musieli opuścić miejsca, w których spędzili dużą część życia, lub z którymi wiązali przyszłość. Odpowiedzialny za budowę projektu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała uspokaja mieszkańców.

CPK. Na wywłaszczeniach nikt nie straci

Wiceminister Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego był gościem programu „Jeden na jeden” w TVN24. Tłumaczył tam nieporozumienia związane z procesem wywłaszczeń. Odniósł się także do dużego poziomu emocji, jaki panuje w tej sprawie. – Człowieka łatwiej wystraszyć niż uspokoić – powiedział wiceminister.

– Zasady wywłaszczeń na inwestycje celu publicznego i odszkodowań za nie są dokładnie takie same, jak były przez ostatnie dwadzieścia kilka lat. Jeżeli wtedy nie były jakieś strasznie złe, to teraz też nie są. Budowano w tym czasie inwestycje na Euro 2012, autostrady, drogi krajowe i wywłaszczano ludzi na ten cel. My chcemy te zasady zmienić na lepsze dla mieszkańców – dodał Marcin Horała.

Odszkodowania wyższe od wartości nieruchomości

Wiceminister przypomniał także, jak wygląda obecnie procedura związana z wypłatą odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. Dodał także, że spółka CPK oferuje kwoty wyższe, od wyceny rzeczoznawcy. – Zasada jest teraz taka, że przychodzi rzeczoznawca, sporządza operat, wycenia, ile dom jest wart. My proponujemy 120 proc. tej wyceny w przypadku nieruchomości niezabudowanej i 140 proc. w przypadku zabudowanej – powiedział.

Pełnomocnik rządu ds. budowy CPK zapewnia także, że jeśli zostaną przyjęte propozycje zmian do ustawy, to na wywłaszczeniach nikt nie straci. – Jeżeli zostanie przyjęta proponowana przez nas nowelizacja zasad wypłaty odszkodowania, to nikt nie straci, chyba że będzie jakiś pojedynczy, wyjątkowy przypadek, ale wtedy nim zajmiemy się odrębnie, na zasadzie decyzji handlowych w ramach społecznej odpowiedzialności spółki CPK – powiedział.

