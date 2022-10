Gazprom nie przestaje zaskakiwać. Znów oferuje dostawy za pośrednictwem Nord Stream 2

Gazprom poinformował, że ciśnienie w obu nitkach gazociągu Nord Stream i w nitce A jego młodszego brata – Nord Stream 2, zostało ustabilizowane, po tym, jak w obu instalacjach doszło do wybuchów, które spowodowały wycieki gazu. Innymi słowy, oznacza to, że w obu instalacjach nie ma już gazu. Większość wydostała się do Bałtyku, a część udało się zapewne odpompować.

Jedna nitka Nord Stream 2 jest sprawna

Kontrolowany przez Kreml koncern energetyczny podał także, że najprawdopodobniej w pełni operacyjna pozostała notka B gazociągu Nord Stream 2. Firma wypompowuje z niej obecnie gaz w celu zbadania instalacji i upewnienia się, że nie doszło w niej do uszkodzeń mechanicznych. „Ma to na celu sprawdzenie integralności, a także zmniejszenie potencjału zagrożeń dla środowiska w przypadku możliwego wycieku gazu” – czytamy w komunikacie spółki.

Gazprom po przeprowadzeniu inspekcji prawdopodobnie ponownie planuje zatłoczyć gaz do jedynej obecnie sprawnej nitki gazociągu. Co ciekawe, jest to część instalacji, która nadal nie otrzymała certyfikacji Unii Europejskiej, więc nie ma szans na jej użycie. Mimo bardzo jasnych deklaracji ze strony polityków UE oraz władz Niemiec, że obecna sytuacja nie pozwala nawet rozmawiać o uruchomieniu gazociągu, koncern jednak się nie poddaje.

Gazprom chce tłoczyć gaz do Europy

Rosyjski koncern jasno wskazuje, że jeśli druga nitka niecertyfikowanego gazociągu nie została uszkodzona, to firma jest gotowa dostarczać nim surowiec do Europy.

„Jeśli pozostanie podjęta decyzja o rozpoczęciu dostaw za pośrednictwem nitki B Nord Stream 2, gaz zostanie zatłoczony po sprawdzeniu integralności instalacji. Możliwość dostaw zostanie potwierdzona przez instytucje kontrolne” – czytamy w komunikacie Gazpromu.

