Zakopianka to jedna z najmocniej obciążonych dróg krajowych w Polsce. Będzie kolejny remont

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził Program inwestycji obejmujący modernizację DK47 na odcinku Nowy Targ – Szaflary, podało ministerstwo. Podobny program dla odcinka Szaflary – Zakopane został zatwierdzony w 2022 r.

– Realizujemy kolejne inwestycje poprawiające komunikację w regionie Podtatrza. Zakopianka jest najważniejszą z nich. Budowa drogi o parametrach drogi ekspresowej od Rabki-Zdroju do Chyżnego oraz poprawa przepustowości między Nowym Targiem a Zakopanem to wielkie wyzwania. Będzie to możliwe po zakończeniu żmudnych procesów przygotowawczych, które właśnie rozpoczynamy – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Remont Zakopianki. „Główna arteria województwa małopolskiego”

Drogi krajowe nr 7 i 47 oraz droga ekspresowa S7 stanowią główną arterię komunikacyjną województwa małopolskiego na osi północ-południe. Zapewnia bezpośrednie połączenie m.in. południowej części Małopolski z autostradą A4. Na południe od Krakowa ta droga to tzw. zakopianka – trasa łącząca Kraków z Zakopanem. Od Rabki-Zdroju do Zakopanego trasa przebiega w ciągu drogi krajowej nr 47. Jest to jedna z najmocniej obciążonych dróg krajowych w Polsce, przypomniał resort.

Obecnie kierowcy mogą korzystać z drogi ekspresowej S7 na trasie od Myślenic do Rabki-Zdroju. W realizacji jest dwujezdniowa droga krajowa nr 47 klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) pomiędzy Rdzawką i Nowym Targiem. W ramach odcinka o długości 16,1 km zaplanowano m.in. budowę 4 węzłów drogowych: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe oraz 27 obiektów inżynieryjnych. Zakończenie tej inwestycji przewidziano na lipiec 2024 r.

Plan inwestycji zatwierdzony

3 stycznia minister zatwierdził Program inwestycji dla zadania obejmującego odcinek drogi krajowej nr 47 o długości 6,7 km, na którym planowane jest wzmocnienie nawierzchni do 11,5 t/oś. W ramach inwestycji zaplanowano budowę dodatkowych pasów ruchu, przebudowę zjazdów i skrzyżowań oraz budowę chodników, ekranów akustycznych i kanału technologicznego. Modernizacja DK47 Nowy Targ – Szaflary wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie komfortu podróżnych na zakopiance. Prace budowlane w ramach tego zadania przypadną na lata 2028-2030, podano w informacji.

17 stycznia 2022 roku Minister Infrastruktury uzgodnił Program inwestycji dla optymalizacji przepustowości DK47 na odc. Szaflary – Zakopane. Dla tego odcinka w październiku 2022 roku GDDKiA ogłosiła postępowanie przetargowe, a 28 grudnia 2022 roku poinformowała o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej.

Czytaj też:

„Bardzo wzruszająca chwila". Prezydent odwiedził tunel na „Zakopiance"Czytaj też:

Zakopianka. Wiadomo, ile kosztuje utrzymanie tunelu, który jeszcze nie działa