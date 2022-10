Zakopianka. Wiadomo, ile kosztuje utrzymanie tunelu, który jeszcze nie działa

Otwarcie tunelu pod Luboniem na trasie nowej zakopianki było kilkakrotnie przekładane, ale już bliżej niż dalej. Oddanie tunelu to nie koniec wydatków, jakie GDDKiA poniesie na utrzymanie go: miesięcznie będzie wykładała na ten cel ponad milion złotych. Może się wydawać, że to dużo, ale tunel to bardzo skomplikowana infrastruktura.

GDDKiA ma nadzieję, że do końca bieżącego roku przejezdny będzie tunel pod Luboniem w ciągu zakopianki. Pod koniec sierpnia zakończono zasadnicze prace w tunelu, przeprowadzono testy wszystkich instalacji oraz wybudowano wjazd do tunelu od strony południowej. Od strony północnej realizowano prace wykończeniowe i porządkowe.



Termin zakończenia budowy tunelu był kilkakrotnie przesuwany. Miał być gotowy pod koniec 2021 roku, później termin przesunięto na luty tego roku. Nie udało się dotrzymać także terminu czerwcowego. Wykonawca argumentował opóźnienie pandemią i wynikającymi z niej nieobecnościami pracowników oraz warunkami atmosferycznymi. Drążenie tunelu w masywie góry Mały Luboń w Beskidzie Wyspowym, pomiędzy miejscowościami Naprawa i Skomielna Biała, rozpoczęło się 6 marca 2017 r. Koszt inwestycji to niemal miliard zł. Galeria:

Budowa zakopianki Całodobowe Centrum Zarządzania Tunelem za ponad milion złotych miesięcznie Na tym miliardzie wydatki publiczne się jednak nie skończą. Krakowska Dyrekcja poinformowała, że podpisała umowę na kompleksowe utrzymanie systemów bezpieczeństwa i urządzeń obsługi tunelu pod Luboniem Mały. Zorganizowanie i obsługę Centrum Zarządzania Tunelem przez dwie najbliższe lata wykonywać będzie konsorcjum firm Voltar System (lider) i Wasko (partner). Koszt prac to ponad 28 mln zł, czyli trochę ponad milion złotych miesięcznie. Jeśli ktoś uważał, że wybudowany tunel można, kolokwialnie mówiąc, pozostawić samemu sobie, to jest w błędzie. Nieustannie trzeba kontrolować, co dzieje się wewnątrz, czemu pomaga system monitoringu wizualnego, ale też sprawdzać wszystkie parametry techniczne, choćby poziom wentylacji, konserwować sieć hydrantów, kanalizację deszczową oraz instalację drenażową tunelu. Zadaniem Centrum Zarządzania Tunelem będzie bieżące utrzymanie w zakresie konserwacji, eksploatacji i serwisowania urządzeń i systemów infrastruktury tunelu. W obiekcie pod Luboniem Małym i przynależnych budynkach, dwóch stacji transformatorowych i dwóch stacji wentylatorowych, zainstalowano wiele różnych systemów, m.in.: zasilania elektroenergetycznego podstawowego i awaryjnego,

kompleksowego oświetlenia,

wentylacji,

pomiaru CO, NO i widoczności,

detekcji i sygnalizacji pożaru,

łączności alarmowej i technicznej,

łączności radiowej,

nagłośnienia,

sterowania i zarządzania tunelem,

wyposażenia komunikacyjnego,

monitoringu wizyjnego i detekcji,

kontroli dostępu,

zapobiegania gołoledzi. Do wykonawcy należała będzie także całodobowa obsługa dyspozytorska Centrum Zarządzania Tunelem. Czytaj też:

Powoli zbliża się koniec historii pod tytułem „budowa zakopianki”. Już ostatnia prostaCzytaj też:

Kto dokończy Zakopiankę? Drogowcy zerwali umowę