Wybuch rosyjskiego gazociągu Gazpromu

Jak informują rosyjskie media w obwodzie jarosławskim doszło do eksplozji w gazociągu należącym do Gazpromu. Jak informuje agencja Interfax powołując się na doniesienia Gazpromu, do rozszczelnienia i wybuchu miało dojść w okolicach wsi Jeremejcewo, gdzie gazociąg Ukhta-Torzhok-3 przekracza Wołgę. Pożar miał nastąpić na skutek rozłączenia naziemnej i podwodnej części gazociągu. Według wstępnych ustaleń do eksplozji miało dojść o 18:56 czasu moskiewskiego.

Jak podaje Gazprom, awaria gazociągu nie zagraża dostawom surowca do odbiorców indywidualnych, gdyż gaz płynie obecnie równoległą nitką rurociągu. Firma zwołała już specjalną komisję, która zajmie się zbadaniem przyczyn awarii.

Koncern podał także, że w wyniku eksplozji i pożaru nikomu nic się nie stało, a pożar został ugaszony jeszcze przed tym, jak na miejscu pojawiły się jednostki ratunkowe, gdyż gaz pozostający w uszkodzonym gazociągu samoistnie się wypalił. Na nagraniach widać jednak, że sytuacja wyglądała bardzo poważnie.

Seria niewyjaśnionych eksplozji

To nie pierwszy tego typu wypadek w ostatnich tygodniach. W nocy z piątku 3 lutego na sobotę 4 lutego doszło do dużego wybuchu i pożaru w rosyjskim magazynie ropy naftowej nieopodal granicy z Ukrainą.

Jak podawały ukraińskie media, do pożaru doszło w magazynie ropy naftowej na terenie Borysowskich Zakładów Budowy Mostów. Przedsiębiorstwo to produkowało elementy, które były wykorzystywane do konstrukcji niesławnego mostu krymskiego, który niedawno był świadkiem ogromnego wybuchu i został mocno uszkodzony.

Wkrótce więcej informacji