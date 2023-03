Nowe wizytówki Świnoujścia. Turyści chcą oglądać terminal i tunel pod cieśniną

W sobotę 11 marca pierwszy gazowiec z floty Orlenu dotarł do Polski. Jeden z najnowocześniejszych statków na świecie dostarczył do terminalu w Świnoujściu prawie 70 tys. ton skroplonego gazu ziemnego. Taki ładunek błękitnego paliwa, po rozprężeniu gazu w stan lotny, wystarczy na pokrycie średniego tygodniowego zużycia gazu ziemnego we wszystkich gospodarstwach domowych w Polsce.

Terminal zapewnia bezpieczeństwo energetyczne. I promuje Świnoujście

– To jest historyczny dzień dla Polski. Zapewniliśmy wszystkim Polakom bezpieczne dostawy gazu. Zrobiliśmy to dla Polski, dla Polaków i dla całego regionu – mówił wówczas Daniel Obajtek, prezes Orlenu na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej w Świnoujściu.

Słowo regionu miało tutaj specjalny wydźwięk zarówno dla mieszkańców miasta jak i jego włodarzy. Wszystkie ogólnopolskie media, zanim zaczęły swoje relacje, podawały miejsce dostawy surowców energetycznych. Wszędzie przewijała się nazwa miasta Świnoujście.

Terminal to dobra inwestycja. Wrósł w krajobraz miasta

– To kolejna dostawa surowca do świnoujskiego gazoportu, która jest dowodem na to jak słuszna była decyzja o jego lokalizacji w naszym mieście — mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia w rozmowie z Wprost.pl. – Terminal LNG to inwestycja o znaczeniu strategicznym dla naszego kraju. Jako prezydent Świnoujścia popierałem ją od początku i wspierałem polityczną inicjatywę postawienia terminalu w naszym mieście — opowiada.

– Dziś, w dobie kryzysu energetycznego, zawirowań na rynkach, tym bardziej widać jak dobrą decyzją była jego budowa. Terminal wrósł w krajobraz miasta, podobnie jak gazowce dostarczające surowiec do gazoportu, które regularnie pojawiają się na redzie — dodaje.

Terminal to obowiązkowy punkt wycieczek

W pobliżu terminalu widać wiele grup spacerujących turystów, którzy przyjechali tu na weekend. Wszyscy przekonują, że terminal to jedna z obowiązkowych atrakcji turystycznych, których nie mogą pominąć. Są też i tacy, którzy przyjechali na jeden dzień, by pospacerować po plaży i zrobić sobie zdjęcie na tle olbrzymich zbiorników LNG. W ciągu kilku chwil kolejne zdjęcia na tle terminala pojawiają się w mediach społecznościowych.

Wielu turystów spotykamy na pobliskiej plaży. Robienie zdjęć na tle terminala czy pierwszego gazowca należącego do floty Orlen to obowiązkowy punkt spacerowiczów. Kolejnym planem wycieczek będzie inna inwestycja w Świnoujściu.

Najpierw terminal, później tunel pod Świną

To jeden z najbardziej znanych w kraju tuneli. Zdaniem prezydenta Żmurkiewicza już za kilka lat kolejnym po terminalu oczywistym elementem, który na stałe wpisze się w krajobraz miasta, będzie właśnie tunel budowany pod cieśniną Świny.

– Otwarcie tunelu to historyczny moment dla miasta. To wydarzenie, na które Świnoujście czekało od zakończenia wojny. To urzeczywistnienie marzeń kilku pokoleń mieszkańców — zaznacza. – Kiedy minie to pierwsze wrażenie, kiedy nauczymy się z niego korzystać, wówczas stanie się kolejnym elementem, który ma wpływ na wizerunek miasta — twierdzi.

Tunel odmieni życie mieszkańców i turystów. Zmiany odczuje całe miasto

Zaawansowanie robót w tej inwestycji przekroczyło już 90 proc. Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe. Montowane są wszystkie instalacje i urządzenia. Obecnie trwa wylewanie asfaltu w tunelu. Pierwsza warstwa ma zostać wylana do końca marca. Zdaniem prezydenta ukończenie tej inwestycji zupełni odmieni codzienne życie w mieście.

– Tunel usprawni sposób poruszania się po wyspach, umożliwi swobodny wyjazd z wyspy Uznam. Znikną kolejki przy przeprawach promowych, i to zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Ci ostatni również będą mogli bezpośrednio dojechać do miejsca, w którym zakupili nocleg, zamiast stać w wielogodzinnej kolejce na prom, co w sezonie turystycznym nie należało do rzadkości — dodaje. Z analiz wykonanych przez urzędników wynika, że otwarcie tunelu znacząco wpłynie również na miasto.

– Może mieć wpływ na rynek mieszkaniowy, bo jeszcze bardziej zwiększy się dostępność zasobów na Uznamie. Może przyczynić się do obniżenia cen w postępowaniach przetargowych, bowiem konieczność przeprawiania się promem powoduje, że część usług jest u nas bardziej kosztowna — mówi prezydent Żmurkiewicz.

Tunel w Świnoujściu. Podróż z jednej wyspy na drugą zajmie kilka minut

Tunel spowoduje, że rodziny, z których jedna mieszka na wyspie Wolin, a druga na wyspie Uznam będą mogły przejechać do siebie w kilka minut, a nie kilkadziesiąt jak dotąd. Zdaniem prezydenta tunel będzie miał wpływ również na turystykę. – Potencjał turystyczny tunelu na pewno bardzo szybko zostanie odkryty. Świnoujście stanie się bardziej dostępne dla turystów jednodniowych, którzy dotąd omijali miasto ze względu na komunikacyjne przeszkody. Przez pewien czas będzie stanowił atrakcję, nowinkę, bo to pierwszy tunel w naszym regionie — zaznacza.

Wpłynie także na wybór tej miejscowości w czasie zbliżających się wakacji. Chociaż na przyjazd turystów miasto nie może narzekać. – Nawet w latach pandemicznych, dzięki dobrej promocji miasta jako kurortu bezpiecznego, posiadającego najszersze plaże w Polsce, gdzie przyjezdni mogą spokojnie spędzać czas wolny, mieliśmy w sezonie rekordową liczbę turystów – twierdzi.

– Dzięki rozbudowie bazy turystycznej, dzięki dobremu pozycjonowaniu miasta na mapie turystycznej, spodziewamy się, że chętnych do przyjazdu będzie coraz więcej — przekonuje prezydent Świnoujścia.

Urzędnicy już myślą o inteligentnym systemie zarządzania ruchem

Dwie wielkie rządowe inwestycje odmienią wizerunek Świnoujścia na wiele lat. Samorządowcy nie zamierzają jednak na tym poprzestać i już planują kolejne działania. – Obecnie będziemy tworzyć inteligentny system zarządzania ruchem w mieście, by usprawnić przemieszczanie się pomiędzy wyspami po otwarciu tunelu. Planów jest sporo, czas pokaże, co uda się zrealizować i w jakim terminie — mówi prezydent Żmurkiewicz.

– Znaczną część naszego budżetu zajmują właśnie wydatki inwestycyjne. Modernizujemy główne drogi w mieście, powstała obwodnica wschodnia, poza tym oddaliśmy centrum usług „Mulnik”, z którego mogą korzystać firmy i lokalni przedsiębiorcy, a także przedszkole oraz pumptracki dla młodzieży – twierdzi.

– Potrafimy korzystać z pieniędzy zewnętrznych i licznych dofinansowań. Dzięki temu w Świnoujściu powstały wyjątkowe promenady oblegane przez turystów oraz popularna wśród mieszkańców Uznam Arena z kompleksem basenów i boiskiem sportowym — wylicza.

