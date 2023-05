Kolejny wybuch w Rosji. Władze donoszą o eksplozji blisko granicy z Białorusią

W obwodzie pskowskim doszło do eksplozji na budowie rurociągu – informują lokalne władze. To kolejna, niespodziewana i tajemnicza eksplozja, do której w ostatnim czasie doszło na terenie Rosji.

Wybuch na budowie rurociągu

O zdarzeniu poinformował gubernator obwodu pskowskiego Michaił Wiediernikow. Jak napisał na swoim profilu w portalu Telegram, do wybuchu doszło na budowie rurociągu do przesyłu ropu naftowej w okolicach granicy z Białorusią. W wyniku zdarzenia uszkodzony został budynek administracyjny, ale nikt nie ucierpiał. Władze zapewniają, że na miejscu zdarzenia prowadzone są obecnie prace odpowiednich służb, które mają zbadać sprawę.

Obwód pskowski graniczy z trzema krajami. To w nim znajdują się przejścia graniczne z Białorusią, Łotwą i Estonią. Jest to więc strategiczne miejsc z punktu widzenia sąsiedztwa z Sojuszem Północnoatlantyckim. Oba kraje należą do NATO od 2004 roku. Dołączyły do niego razem z Bułgarią, Rumunią, Litwą, Słowacją i Słowenią.

Seria tajemniczych wybuchów w Rosji

Jest to kolejny z serii tajemniczych wybuchów na terytorium Rosji. Kraj Władimira Putina od czasu nieusprawiedliwionej inwazji na Ukrainę ma wyjątkowego pecha do tego typu zdarzeń. Przypomnijmy zaledwie kilka ostatnich. 15 maja Czytaj też:

Silna eksplozja w Moskwie. Widać słup dymuw jednym z marketów największej w kraju sieci Perekrestok. Na nagraniach widać słup dymu i silne płomienie, rozprzestrzeniające się jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Wszystko dzieje się w zamieszkałej okolicy, w pobliżu dużego bloku mieszkalnego.

Zaledwie kilka dni wcześniej na budowie wieżowca w Rosji doszło do potężnego pożaru. Zapalił się najprawdopodobniej jeden z budynków, które powstają w ramach luksusowego kompleksu mieszkalnego Victoria Park. Obiekt znajduje się w centrum Moskwy, przy jednej z głównych ulic dzielnicy biznesowej.

Czytaj też:

Dym wokół budynku ministerstwa obrony Rosji. Sprzeczne komunikaty kremlowskich służbCzytaj też:

W rosyjskiej fabryce wybuchł pożar. To jedyny tego typu zakład w kraju