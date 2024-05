Na zakopiance ruszają kolejne prace - na chwilę przed długim weekendem

We wtorek rozpoczną się utrudnienia na drodze krajowej nr 7 w Myślenicach. Zwężone zostaną oba pasy ruchu w każdym kierunku oraz zamknięte dwie drogi lokalne. Jest to związane z budową nowego węzła drogowego.

Zakopianka. Od kilku lat trwają prace przy rozbudowie

Rozpoczynająca się we wtorek zmiana organizacji ruchu obejmie ok. 600-metrowy odcinek Zakopianki w Myślenicach w rejonie skrzyżowania z ul. Sobieskiego. Ponadto zamknięte zostaną dwie drogi lokalne odchodzące od ul. Sobieskiego. Wyznaczono objazdy: do ul. Sienkiewicza – objazd Zakopianką, ul. Słowackiego, ul. Żeromskiego i ul. Kasprowicza; w kierunku Krakowa – objazd Zakopianką.

Drogowcy zwężą oba pasy ruchu w każdym kierunku. Prawy pas będzie miał 3,25 m szerokości, a lewy 2,75 m. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h. Ruch dwoma pasami ruchu w każdym kierunku zostanie utrzymany – lewym pasem będą mogły poruszać się pojazdy o maksymalnej szerokości 2,2 m.

Dzięki budowie węzła będzie można zlikwidować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Zakopianki i ul. Sobieskiego. W ramach inwestycji powstaną dodatkowe pasy pozwalające na wjazd na węzeł i na Zakopiankę. Na ul. Sobieskiego powstanie rondo, z którego będzie można wjechać na drogę krajową nr 7. Zostanie zbudowana także nowa kładka w rejonie dawnego Cmentarza Żydowskiego. Dzięki temu drogowcy będą mogli zlikwidować dotychczasowe przejście w tym rejonie.

