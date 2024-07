Jest propozycja zmian w przepisach dotyczących dróg. Nie spodoba się kierowcom

W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady pojawiła się informacja o planowanej nowelizacji rozporządzenia w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej. „Projektowane rozporządzenie przewiduje rozszerzenie sieci dróg krajowych objętych elektronicznym systemem poboru opłat” – napisano na stronie KPRM.

Nad projektem pracuje Ministerstwo Infrastruktury. Rekomenduje ono „rozszerzenie sieci dróg objętych elektronicznym systemem poboru opłat dla pojazdów powyżej 3,5 t o odcinki nowo wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych" – poinformowano. "Sieć dróg płatnych nie była rozszerzana od 2017 r. Od tego czasu w Polsce oddano do użytku znaczącą liczbę nowych odcinków dróg krajowych klasy A oraz dróg krajowych klasy S".

Kolejne inwestycje drogowe

Drogowcy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pochwiali się, że ten rok zapowiada się na rekordowy pod względem wydatków na budowę nowych dróg. To miliardy złotych.

Jak pisaliśmy wcześniej, od początku 2024 r. drogowcy podpisali 25 umów, zdecydowanie więcej niż w całym 2023 r. Teraz GDDKiA pochwaliła się wydatkami.

Podpisane w tym roku umowy na realizacje to blisko 333 km nowych dróg o wartości ponad 12,4 mld zł. W 2023 r. na inwestycje drogowcy wydali ok. 17 mld zł, a prognoza na ten rok to ok. 20 mld zł. W realizacji Dyrekcja ma ponad 1,6 tys. km nowych dróg.

Jak piszą drogowcy, umowy już podpisane i te planowane do podpisania zapewnią w najbliższych latach wydatkowanie na inwestycje na poziomie ok. 20 mld zł rocznie. Taki poziom Dyrekcja planuje utrzymać co najmniej do... 2030 r.

Wkrótce ogłoszone zostaną następne przetargi

Drogowcy informują, że w trakcie przetargu mają obecnie 21 zadań na odcinki dróg o łącznej długości ok. 183 km. Wśród realizowanych obecnie 122 zadań mają zaś blisko 103 km autostrad i ponad 1210 km dróg ekspresowych.

Wkrótce będą kolejne przetargi, które mogą być następstwem ukończenia prac przygotowawczych. Obecnie na tym etapie mają bowiem ponad 3 tys. dróg, z czego blisko połowa to drogi ekspresowe. Dla części z nich GDDKiA jest na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowych, rozpatrywania odwołań od nich lub uzupełniania dokumentacji, głównie o badania geologiczne, aby jak najszybciej przejść do realizacji w systemie Projektuj i buduj.

