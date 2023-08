MOL rzucił wyzwanie paliwowej konkurencji. W trzy tygodnie pozyskał 300 tys. kierowców

Grupa MOL pojawiła się na polskim rynku pod koniec ubiegłego roku. Stało się tak dzięki finalizacji transakcji z koncernem Orlen i Grupą Lotos. Węgierska spółka przejęła wówczas 410 stacji działających dotychczas pod marką Lotos. Zagraniczny koncern rozpoczął błyskawiczną ekspansję. W pierwszych dniach lutego spółka uruchomiła pierwszą stację paliw pod swoim szyldem. W ciągu sześciu miesięcy firma informowała o otwarciu kolejnych obiektów.

Stacje MOL. Ambitne plany węgierskiej spółki

Obecnie przy polskich drogach pod marką węgierskiego koncernu funkcjonuje już prawie 60 stacji paliw. Do końca wakacji w całej Polsce będzie działało sto stacji benzynowych pod szyldem MOL. Na tym jednak nie kończą się ambitne plany węgierskiej spółki, która otwarcie przyznaje, że chciałaby mieć w Polsce do 600 stacji w ciągu najbliższych pięciu lat.

Oprócz rebrandingu przejętych stacji Lotosu, który potrwa jeszcze półtora roku, firma stawia na liczne działania marketingowe i promocje swoich produktów. W wakacyjnym wyścigu na obniżki cen paliw węgierska spółka, zamieniła wcześniejszy program Navigator wprowadzając nową promocję, czym przebiła ofertę Orlenu. Dzięki aplikacji, kierowcy zatankują od 35 do 45 gr/l taniej – o czym informowaliśmy na łamach Wprost.pl.

Nowy gracz zachęca do wakacyjnej promocji paliw. Jest duży odzew

Z kolei na stacjach Orlenu użytkownicy programu lojalnościowego Vitay płacą za paliwa taniej o 30 groszy na każdym litrze. Na większy upust mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny. Dla nich przewidziano rabat – 40 groszy na każdym zatankowanym w ramach limitu litrze. Promocja obowiązuje także na stacjach Lotos, które należą do węgierskiej spółki, ale nie zmieniły jeszcze szyldu. Cenowe upusty szybko przypadły do gustu kierowcom.

– W naszym programie lojalnościowym MOL Move właśnie przekroczyliśmy 300 tysięcy zarejestrowanych użytkowników w ciągu zaledwie trzech tygodni od uruchomienia – mówi Wojciech Szejna, dyrektor marketingu MOL Polska w rozmowie z Wprost.pl. – Jest to wyraźny dowód na to, że nasza oferta odpowiada na kluczowe oczekiwania klientów, w tym promocyjne obniżenie ceny paliw do 45 gr za litr – dodaje. Jak zaznacza wdrożenie aplikacji poprzedziły intensywne analizy rynkowe, a w projekt byli zaangażowani doświadczeni specjaliści z Polski i innych krajów Grupy MOL. Na tym jednak nie kończą się działania spółki.

Orlen wprowadził wakacyjne promocje paliw. Inne firmy uczyniły to samo

W drugiej połowie lipca sieć wprowadziła tzw. poziomy stałych korzyści. W ramach programu lojalnościowego klienci zbierają punkty, a po przekroczeniu konkretnego progu awansują na kolejny poziom. Wówczas będą otrzymywać stałe rabaty na paliwo, posiłki, napoje i myjnię. Największe korzyści mogą uzyskać kierowcy, którzy osiągną poziom VIP.

Pod koniec czerwca Daniel Obajtek, prezes multienergetycznego giganta ogłosił wakacyjną promocję na paliwo. Zaznaczył, że obniżka cen benzyny będzie obowiązywała przez dwa miesiące — od 30 czerwca do 31 sierpnia 2023 roku. Niemal wszyscy najwięksi gracze na rynku zareagowali na letnią obniżkę cen paliw wprowadzając u siebie nowe cenniki.

Kierowcy zbierają punkty w ramach programów lojalnościowych oferowanych m.in. przez stacje: Circle K, BP Polska, Shell, Moya czy Amic Energy. Dziennie z wakacyjnych upustów na paliwa korzysta kilkaset tysięcy kierowców. Z danych wynika, że już co trzecie tankowanie jest objęte promocyjną ceną. W lawinowym tempie rośnie liczba pobranych aplikacji, dzięki którym można otrzymać zniżki.

