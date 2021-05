Polsko-czeski spór o Turów. Komisja Europejska przyjrzy się porozumieniu

Komisja Europejska zapowiedziała sprawdzenie porozumienia między Polską a Czechami, które ma zakończyć spór dotyczący kopalni węgla brunatnego w Bogatyni, która dostarcza surowiec do Elektrowni Turów. Zbada między innymi, czy rozwiązuje ona problemy naruszenia przez Polskę unijnego prawa – donosi RMF FM.

Spór o Turów

Chodzi o spór Polski i Czech, który dotyczy decyzji TSUE mówiącej o tym, że Polska ma natychmiastowo zaprzestać wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Czesi twierdzili, że decyzja o przedłużeniu licencji na pracę kopalni do 2044 roku odbyła się z naruszeniem prawa UE. Nasi sąsiedzi uważają także, że praca kopalni wpływa na obniżenie poziomu wód gruntowych po ich stronie granicy.

„Decyzja TSUE podjęta na wniosek Czechów, których zdaniem kopalnia zanieczyszcza środowisko, jest sprzeczna z podstawowymi zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej. Będziemy przeciwdziałać temu niesłusznemu, niesprawiedliwemu i niespodziewanemu wyrokowi” – tak w mediach społecznościowych pisał premier Mateusz Morawiecki.

„Proces (w TSUE – red.) trwa. Republika Czeska nalega, aby Polska przestrzegała orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Jednocześnie intensywnie negocjujemy całą sytuację z Polską i próbujemy znaleźć rozwiązanie” – napisało w odpowiedzi na pytania „Wprost”, polskie MSZ.

Ramowe postanowienia umowy

Obie strony wypracowały już wstępne, ramowe zasady ugody dotyczącej Turowa. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zespoły negocjacyjne doszły do porozumienia, co do wytycznych – Jeżeli ta umowa zostanie zaakceptowana, to mamy w zasięgu ręki polubowne załatwienie tego sporu – dodał.

Czytaj też:

Czesi pracują nad umową. Za wycofanie skargi zapłacimy co najmniej 40 mln euro