Samsung chce zainwestować 17 mld dolarów. Nowa fabryka ma być odpowiedzią na braki w dostawach mikroprocesorów

W okolicach Austin w Teksasie może stanąć najnowsza fabryka Samsunga. Koreański koncern negocjuje z władzami stanowymi w sprawie możliwych zachęt podatkowych. Na stole jest 17 miliardów dolarów. Co ciekawe, firma ma już jedną fabrykę w Austin.

Jak wynika z dokumentów, które zostały udostępnione opinii publicznej, Samsung planuje budowę nowoczesnego obiektu w hrabstwie Williamson. Fabryka mogłaby pomóc w zażegnaniu kryzysu, który obecnie opanował nie tylko branżę elektroniczną, ale także wiele innych – w tym motoryzacyjną. Oczywiście jest to inwestycja w przyszłość, ale eksperci twierdzą, że problem z dostawami nie zniknie w najbliższym czasie. Wcześniej firma negocjowała także z hrabstwem Travis, gdzie znajduje się wspomniana wcześniej fabryka.

Lista rezerwowa

Nowa inwestycja, to nie tylko wpływy do budżetu stanowego, ale także około 1800 nowych miejsc pracy. Jeśli jednak negocjacje się nie powiodą, to zgodnie z dokumentacją, firma ma kilka zapasowych pomysłów. Na liście rezerwowej są miejscowości w Arizonie, stanie Nowy Jork, czy ojczyźnie firmy – Korei Południowej.

Czytaj też:

Pandemia i najgorsza susza od 50 lat. Największy producent mikroprocesorów ma ogromny problem