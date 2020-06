Ardanowski: Gdy słyszę, że Polska nie liczy się na arenie międzynarodowej, to ogarnia mnie pusty śmiech

Po miesiącach suszy, w ostatnich dniach przez Polskę przetoczyły się ulewne deszcze, które m.in. ze względu na przesuszoną ziemię spowodowały duże problemy. Narażeni na tego typu zjawiska pogodowe są przede wszystkim rolnicy. Jak sobie poradzili i jak obecnie wygląda sytuacja na wsi? Na te pytania odpowiedział Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

– Nie jest źle. Nie ma już suszy rolniczej. Opady w niektórych regionach są bardzo duże, ale jeszcze nigdzie nie stanowią zagrożenia. Te opady oczywiście nie pomagają w suszy hydrologicznej, czyli tej w rzekach i wodach gruntowych. One nadal pozostały na niskim poziomie. Pomogły jednak rolnikom – powiedział minister Ardanowski. – Deszcze przyszły w najlepszym momencie dla rolników. Nie powinno w Polsce dojść do braków żywności – zapewnił.

Odszkodowania za suszę

Minister powiedział także, że właśnie kończą się wypłaty dopłat dla rolników, które mają zrekompensować straty związane z suszą w latach 2018 i 2019. Szef resortu rolnictwa podkreślił, że na polską wieś trafiło w ramach programu dopłat rekordowo dużo pieniędzy.

– Wypłaciliśmy 4,5 mld za lata 2018-2019. W 2015 roku, gdy susza była podobnie duża, wypłacono tylko 500 mln zł – powiedział Ardanowski.

Dwa lata na stanowisku

Minister Ardanowski podsumował także dwa lata na stanowisku szefa resortu wsi i rozwoju rolnictwa.

– Te dwa lata były bardzo trudne. To chyba jeden z najtrudniejszych resortów, ale sądzę, że w rolnictwie wydarzyło się wiele dobrych rzeczy. Były też trudne elementy, w tym głównie susza i COVID-19 – powiedział. – Ja sobie postawiłem jednak cel poprawy sytuacji rolników. Zwiększyliśmy m.in. kontrolę i nadzór nad bezpieczeństwem i jakością żywności, tak, aby usunąć z rynku oszustów. Chcemy też ograniczyć pośrednictwo na rynku. Chodzi o to, aby drobni rolnicy mogli się rozwijać i sprzedawać swoje produkty – dodał.

Zapewnił, że także w kwestii produkcji i eksportu żywności, Polska jest obecnie bardzo ważną siłą na arenie międzynarodowej.

– Gdy słyszę od opozycji, że Polska nie liczy się na arenie międzynarodowej, to ogarnia mnie pusty śmiech. Tak jak dziś, jeszcze nigdy się nie liczyliśmy – zapewnił minister.

Pełnomocnik ds. praw zwierząt

Minister Ardanowski zapowiedział, że jeszcze dziś powoła pełnomocnika ds. praw zwierząt.

– Powołam go dziś. To człowiek, który znakomicie zna warunki, w jakich powinny być przetrzymywane zwierzęta gospodarskie oraz towarzyszące i który jest szanowany w środowisku – zapewnił minister. – Należy pracować nad świadomością wobec zwierząt i karać, jeśli to konieczne. Trzeba jednak również zweryfikować prawo, które moim zdaniem jest bezprawiem. Niektóre organizacje obecnie mogą odbierać zwierzęta. Często od osób starszych, czy schorowanych. Ktoś na tym zarabia, ktoś na to wyłudza pieniądze – powiedział szef resortu rolnictwa.

Andrzej Duda rozumie polską wieś

Minister rolnictwa i rozwoju wsi odniósł się także do kończącej się dziś kampanii wyborczej. Ocenił współpracę z prezydentem Andrzejem Dudą i jego zaangażowanie w sprawy polskich rolników.

– To człowiek, który sprawami wsi interesuje się nie tylko w kampanii wyborczej, jak kilku kandydatów. Prezydent Duda kontynuuje myśl Lecha Kaczyńskiego - myśl Polski sprawiedliwej i solidarnej - takiej która dba o każdego bez względu na to, gdzie mieszka. Obowiązkiem państwa jest zapewnienie podobnych warunków życia bez względu, czy ktoś mieszka w centrum Warszawy, czy na małej wsi. Chodzi o dostęp do mediów, szerokopasmowego internetu, dobrych szkół. Prezydent Duda jest gwarantem takiej polityki państwa – powiedział minister.

