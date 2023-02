Tam Ukraińcy pracują razem z Rosjanami. Porozumienie dotyczy milionów ludzi

Żywność stała się narzędziem wojny i po niemal stu latach od Hołodomoru widmo głodu powróciło. Stało się to za sprawą rosyjskiej inwazji, która zniszczyła uprawy. Te, których nie sięgnęły rakiety, utknęły w czarnomorskich portach. Pojawiła się też obawa o brak dostępności do nawozów i pasz. To przekłada się z kolei na mniejsze plony, a w konsekwencji na wzrost cen żywności. Gdyby tego było mało, sporą rolę odegrała propaganda Kremla, która, chcąc obrócić m.in. ludność Afryki przeciwko Europie, zrzuciła winę na Zachód.

Porozumienie Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ. Czego dotyczy?

Kolejne miesiące mijały na wzajemnych oskarżeniach: Ukrainy względem Rosji o kradzież zboża z okupowanych terenów i Rosji względem Ukrainy za rzekome zakłócenia w transporcie spowodowane minami morskimi, które Ukraina miała pozostawić u wybrzeży Morza Czarnego.