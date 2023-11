Ceny cukru najwyższe od dekady. Przyczynił się do tego El Niño

Ceny cukru na światowych rynkach osiągnęły najwyższy poziom od 2011 roku. Odpowiada za to przede wszystkim spadek produkcji spowodowany suchą pogodą, która zniszczyła zbiory w Indiach i Tajlandii. To drugi i trzeci największy importer na świecie. Ich problemy mają poważne konsekwencje dla krajów rozwijających się – informuje agencja AP.

El Niño winduje ceny cukru

Wpływa to na bezpieczeństwo żywnościowe: o ile bogatsze kraje są w stanie więcej zapłacić za cukier, to mieszkańcy biednych – już nie.

Za susze w wielu regionach świata odpowiada El Niño. To zjawisko pogodowe charakteryzujące się ociepleniem wód powierzchniowych na Oceanie Spokojnym. Występuje średnio co dwa do siedmiu lat i zwykle trwa od dziewięciu do dwunastu miesięcy. El Niño powoduje upały na całym świecie, a także susze w niektórych regionach i ulewne deszcze w innych. Może też podnieść globalną temperaturę i doprowadzić do bardziej ekstremalnych warunków pogodowych. Naukowcy uważają, że zmiany klimatyczne wzmacniają El Nino.

Żywność jest coraz tańsza

Dobrą wiadomością jest to, że wciąż spada indeks cen żywności mierzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). W ciągu miesiąca obniżył się o 0,5 proc. – w październiku spadł o 0,7 pkt do 120,6 pkt. Oznacza to, że ceny żywności na światowych rynkach w kolejnym miesiącu utrzymują tendencję spadkową i są już o 10,9 proc. (14,8 pkt w indeksie) niższe niż w październiku zeszłego roku.

Spadek cen w październiku odzwierciedla spadki wskaźników cen cukru, zbóż, olejów roślinnych i mięsa. Nieznacznie w zeszłym miesiącu w górę poszły natomiast notowania produktów mlecznych.

