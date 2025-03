Wyższe emerytury dla rolników. Ile wyniesie świadczenie po podwyżce?

Od 1 marca 2025 roku osoby pobierające świadczenia emerytalne i rentowe z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) otrzymają wyższe wypłaty. Tegoroczna waloryzacja wynosi 5,5 proc., co oznacza wzrost świadczeń, choć mniejszy niż przed rokiem.

Ile wynosi podwyżka emerytur KRUS?

Podwyżka obejmie wszystkie świadczenia wypłacane przez KRUS na dzień 28 lutego 2025 roku. Po waloryzacji minimalna emerytura rolnicza wzrośnie do 1995,40 zł brutto dla osób, które przez 25 lat odprowadzały składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Wcześniej, do końca lutego, wynosiła ona 1891,37 zł brutto.

To oznacza, że dla osób z 25-letnim stażem składkowym zastosowany został wskaźnik waloryzacji wynoszący 1,18. Oprócz tego wzrasta także wysokość najniższej emerytury pracowniczej – od marca wyniesie 1878,91 zł brutto.

Waloryzacja emerytur KRUS – co trzeba wiedzieć?

Wzrost świadczeń jest naliczany automatycznie – emeryci i renciści nie muszą składać żadnych wniosków.

Wszyscy świadczeniobiorcy KRUS otrzymają decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty w kwietniu 2025 roku.

Waloryzacja obejmuje zarówno emerytury, jak i renty rolnicze.

Świadczenia nie mogą być niższe niż minimalna emerytura pracownicza (poza wyjątkami określonymi w przepisach).

Podwyżki w kontekście inflacji

Waloryzacja emerytur KRUS wynika z corocznego przeliczenia, które uwzględnia wzrost cen i częściowy wzrost średniego wynagrodzenia w kraju. Tegoroczna podwyżka o 5,5 proc. jest jednak mniejsza niż zeszłoroczna, która wynosiła 12,12 proc..

Dla porównania, minimalna emerytura z ZUS wzrosła z 1780,96 zł brutto do 1878,91 zł brutto, co oznacza wzrost o 89,14 zł netto. Po potrąceniu składek, na rękę seniorzy dostaną teraz 1709,81 zł netto.

Co dalej z emeryturami rolniczymi?

Eksperci wskazują, że przyszłe podwyżki emerytur rolniczych mogą zależeć od dalszej sytuacji gospodarczej i inflacji. Waloryzacja w KRUS odbywa się na tych samych zasadach co w ZUS, co oznacza, że świadczenia rosną co roku, jednak ich realna wartość zależy od zmian cen w sklepach i kosztów życia.

Osoby pobierające emeryturę rolniczą powinny pamiętać, że mogą również wnioskować o ponowne przeliczenie świadczenia, jeśli spełniają określone warunki. Brak złożenia wniosku może oznaczać utratę możliwości uzyskania wyższego świadczenia.

Warto śledzić zmiany w przepisach, ponieważ rząd planuje kolejne modyfikacje systemu emerytalnego, które mogą wpłynąć na wysokość przyszłych wypłat.

Czytaj też:

Dramatyczna sytuacja 435 tys. emerytów. Przygnębiające daneCzytaj też:

ZUS ma twoje pieniądze i czeka na wniosek. Spadkobiercy mogą odzyskać składki