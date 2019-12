BlaBlaCar wszedł na rynek przewozów autobusowych. Teraz FlixBus się rewanżuje. Będzie wypożyczać samochody

Pod koniec lipca informowaliśmy, że właściciel BlaBlaCaru uruchomił usługę przewozu autobusowego BlaBlaBus. Miała być to bezpośrednia konkurencja dla FlixBusa, który zdominował rynek przewozów autobusowych i coraz śmielej rozpychał się na rynkach europejskich. Teraz firma poinformowała, że chce wykonać ruch podobny do swojego konkurenta. We Francji uruchomiła usługę FlixCar. Usługa jest bezpłatna i ma uzupełniać siatkę połączeń autobusowych FlixBusa.

– Dzięki nowej usłudze nasi pasażerowie będą mogli łączyć przejazdy autobusem z usługą carpoolingu dla pierwszej i ostatniej mili, zwłaszcza w przypadku miejscowości, które są obecnie trudne lub niemożliwe do osiągnięcia za pomocą innych środków komunikacji publicznej, lub które dysponują mniejszą liczbą połączeń – komentuje Michał Leman, dyrektor zarządzający w Polsce i na Ukrainie – Chcemy, aby FlixBus był rozumiany nie tylko jako autobus, ale jako platforma mobilności – dodał.

Tanio i ekologicznie

„Podróż autobusem dalekobieżnym oraz korzystanie z przejazdów współdzielonych należą do jednych z najbardziej przyjaznych środowisku środków transportu. Ich ślad węglowy jest około 3 razy niższy niż w przypadku prywatnych przejazdów samochodem osobowym, którymi średnio podróżuje 1,5 osoby” – czytamy w komunikacie FlixBusa.

