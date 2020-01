Największy dwusilnikowy samolot świata wystartował. To prawdopodobnie ostatnia szansa Boeinga

Boeing przeprowadził pierwszy lot nowego modelu 777X. Pierwszy lot rozpoczął się w Seattle i trwał nieco ponad dwie godziny. Jest to największy dwusilnikowy samolot świata i ostatnia nadzieja firmy na przywrócenie dobrego imienia i odbudowania zaufania linii lotniczych oraz pasażerów. Firma znajduje się bowiem w ogromnych tarapatach wizerunkowych i finansowych od czasu uziemienia samolotów 737 Max w połowie 2019 roku. Firma oszacowała, że ze względu na problemy 737 Maxów, dotąd straciła około 9 mld dolarów. Najgorsze wieści mają jednak dopiero spłynąć w raporcie za IV kwartał 2019 roku. Sytuacja jest dla firmy o tyle niepokojąca, że każdy miesiąc dalszego uziemienia maszyn to kolejny miliard dolarów straty.

Nowy samolot zamówiły już największe linie lotnicze na świecie. Boeing pochwalił się kontraktami z takimi firmami jak ANA, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Etihad, Lufthansa, Qatar i Singapore. Logotypy linii zostały umieszczone na kadłubie samolotu, który odbył pierwszy lot pokazowy.

W największej wersji 777-9, nowy Boeing będzie mierzył ponad 76 metrów długości, niemal 20 m wysokości, a rozpiętość skrzydeł, których końcówki rozkładają się podczas lotu, wyniesie prawie 73 metry. Zasięg maszyny podany przez producenta, wynosi 13,5 tys. km, a na pokładzie zmieści się 426 pasażerów.

Przerwane testy

Na początku września 2019 roku informowaliśmy o problemach podczas testów najnowszego modelu Boeinga. Jak powiedział rzecznik prasowy firmy Paul Bergman, w ostatniej fazie oględzin naziemnych, doszło do wykrycia poważnej usterki luku bagażowego. Jak informował Seattletimes, podczas testów symulujących wysokie ciśnienie podczas lotu, miało dojść do wysadzenia luku i oderwania się go od konstrukcji kadłuba. Badanie zachowania samolotu w warunkach wysokiego ciśnienia jest ostatnim egzaminem, który musi zdań nowa maszyna, aby otrzymać certyfikację Federalnej Administracji Lotnictwa.

Jak poinformował rzecznik firmy, testy, podczas których doszło do eksplozji, przeprowadzane są w warunkach znaczne przewyższających ciśnienie, na które samolot może być narażony podczas normalnego eksploatowania. Pomimo tego firma wszczęła śledztwo mające na celu ustalenie przyczyn awarii.

