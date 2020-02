„To było piękne lądowanie. Załoga wykazała się umiejętnościami”. Pilot komentuje widowiskowy manewr w Birmingham

„Im bliżej ziemi, tym te sytuacje są bardziej niebezpieczne, ale chodzi o to, aby procedury, wyszkolenie załogi i ciągłe powtarzanie tych procedur, powodowało bezpieczeństwo” – powiedział w DD TVN pilot Stanisław Malinowski.

Kapitan Stanisław Malinowski wytłumaczył także, skąd bierze się charakterystyczny i bardzo widowiskowy moment, w którym samolot przed lądowaniem, ustawiony jest pod kątem do pasa startowego. „To jest ustawienie się do osi wiatru. Im dłużej utrzyma się w niej samolot, tym dłużej może on lecieć tak zwanym ślizgiem nakierunkowym. Wymaga to odpowiedniej techniki i właściwego użycia sterów, natomiast jest to całkowicie normalna sytuacja” – skomentował kapitan. „Tego typu manewry ćwiczymy już podczas szkoleń na mniejszych samolotach. Podczas kilku tysięcy lądowań w aeroklubach człowiek po prostu nabiera tych umiejętności” – dodał.

Jak na tego typu lądowanie reagują pasażerowie? Czy w ogóle to odczuwają?

„Doznania i turbulencje towarzyszące takiemu lądowaniu mogą być nieprzyjemne, aczkolwiek cały czas nie jest to nic nadzwyczajnego” – skomentował Stanisław Malinowski.

Sytuacje, w których piloci muszą ponawiać próby lądowania lub wyczekiwać na dobre okno pogodowe do lądowania zdarzają się dość często. kapitan Malinowski twierdzi, że są to sytuacje zupełnie normalne i przytrafiają się kilka razy do roku.

