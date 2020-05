Polacy wracają do pociągów. PKP Intercity: Ruch trzy razy większy niż przed miesiącem

Pandemia koronawirusa w oczywisty sposób zmniejszyła zainteresowanie Polaków transportem publicznym. Ze względu na fakt, że część osób mogło pozwolić sobie na pracę zdalną, a inni niechętnie korzystali z komunikacji zbiorowej, znacząco spała liczba podróżująca m.in. pociągami. Sytuacja zaczyna jednak wracać do normy.

Spółka PKP Intercity poinformowała, że zainteresowanie jej usługami w maju było niemal trzykrotnie większe, niż w miesiącu poprzedzającym. Kolejne etapy odmrażania gospodarki sprawiły nie tyle, że Polacy nagle nabrali chęci do podróżowania, ale po prostu część musiała zacząć się przemieszczać ze względu na obowiązki służbowe.

„Przez pierwsze dwa tygodnie przywracania połączeń, czyli od niedzieli 3 maja do soboty 16 maja, PKP Intercity przewiozło 255 tysięcy pasażerów. To o 80 proc. więcej niż w poprzednich dwóch tygodniach, czyli w okresie 19 kwietnia – 2 maja. Co więcej, to aż blisko trzy razy więcej niż jeszcze miesiąc wcześniej, w okresie okołowielkanocnym, tj. od 5 do 18 kwietnia. Wzrost liczby pasażerów widać także tydzień po tygodniu. Od 10 do 16 maja pociągami PKP Intercity podróżowało o 21 proc. więcej osób niż w tygodniu 3-9 maja” – czytamy w komunikacie PKP Intercity.

Środki ostrożności

– Bardzo nas cieszy ponowny wzrost liczby pasażerów w naszych pociągach. Jednym z czynników, które na to wpływają, jest poczucie bezpieczeństwa w podróży, które zapewniamy naszymi licznymi działaniami w tym obszarze – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Jednym z takich działań jest ograniczenie możliwej do kupna liczby biletów. Chodzi o to, aby maksymalnie zajętych było 50 proc. dostępnych w pociągu miejsc. Ma to pomóc w zachowaniu niezbędnego dystansu między pasażerami. Przewoźnik zapewnił, że jeśli będzie obserwował dalszy wzrost zainteresowania swoimi usługami, to do pociągów dołączane będą kolejne wagony, co pozwoli dalej funkcjonować w podwyższonym rygorze sanitarnym.

Ponadto kierownicy pociągów i konduktorzy są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej i utrzymania higieny osobistej – maseczki i rękawiczki ochronne oraz żele do mycia i dezynfekcji rąk.

Czytaj także:

Nie będzie szturmu na sklepy i galerie. Od teraz będziemy oszczędni