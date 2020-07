Rzecznik rządu: Rozważamy wprowadzenie kwarantanny dla osób wracających z zagranicy

Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o rekordowej liczbie zakażeń na koronawirusa. Od początku pandemii nie ogłoszono jednocześnie 615 przypadków. Łączna liczba zakażonych osiągnęła tym samym 45 031; 1709 osób zmarło.

Gościem programu „Graffiti” w Polsat News był rzecznik rządu Piotr Müller, który przyznał, że instytucje państwowe od kilku tygodniu przygotowują się już na tak zwaną drugą falę zachorowań. Powiedział także, że rozważane są również takie środki, jak powrót przymusowej kwarantanny dla podróżnych. Doprecyzował jednak, że nie chodzi o wszystkich, a jedynie o osoby, które wracają z wyselekcjonowanych krajów.

Kto jest zagrożony kwarantanną?

– Powrót ograniczeń jest możliwy. Rozważamy kwestię wprowadzenia kwarantanny dla wybranych państw, gdzie zachorowań jest więcej. Trzeba się z tym liczyć – powiedział Piotr Müller, rzecznik rządu. – Myślimy o tym, ze względu na to, co się dzieje w Hiszpanii czy Francji. Nie chcę mówić, które to będą kraje, ale uczciwie mówimy, że Polska rozważa wprowadzenie takich ograniczeń – dodał.

