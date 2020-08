Ryanair ogłasza nowy zimowy rozkład i promocje. Więcej lotów do Wielkiej Brytanii i na Ukrainę

Prawie 700 lotów tygodniowo na ponad 200 trasach. Ryanair ogłosił rozkład lotów z Polski na sezon zimowy 2020/21. Wśród nowości pięć tras: z Gdańska i Krakowa do Billund, z Poznania do Lwowa i Manchesteru oraz z Warszawy Modlin do Charkowa.

„Pasażerowie mogą teraz zarezerwować loty w najniższych cenach na ponad 200 trasach aż do marca 2021 roku. Z tej okazji wprowadzamy do sprzedaży bilety na podróż z Polski od końca października 2020 do stycznia 2021 roku już od 69 zł”. – czytamy w przesłanym komunikacie.

Rozkład lotów Ryanaira na zimę 2020/2021 obejmuje:



Nowe trasy z Gdańska i Krakowa do Billund, z Poznania do Lwowa i Manchesteru oraz z Warszawy do Charkowa



Więcej lotów do Dublina, Göteborga, Kijowa, Londynu, Oslo i Sztokholmu



Ponad 200 tras łącznie



Prawie 700 lotów tygodniowo



– Cieszymy się, że od sezonu Zima 2020/2021 pasażerowie podróżujący z Polski zyskają jeszcze więcej lotów w najniższych cenach. Nasz rozkład lotów z Polski na zimę 2020/2021 liczy ponad 200 tras, w tym między innymi nowe połączenia z Gdańska i Krakowa do Billund, z Poznania do Lwowa i Manchesteru oraz z Warszawy Modlin do Charkowa, a także dodatkowe loty do Dublina, Göteborga, Kijowa, Londynu, Oslo i Sztokholmu – mówi Olga Pawlonka, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Ryanaira w Europie środkowo-wschodniej i na Bałkanach.

