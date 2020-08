Nowe zakazy lotów, nie będzie pomocy rządu. „Do listy dojdzie pewnie kilka krajów”

Od 26 sierpnia rząd po raz kolejny przedłużył wprowadzony w związku z pandemią koronawirusa zakaz lotów. W pierwotnej wersji projektu rozporządzenia, która ujrzała światło dzienne 21 sierpnia, na liście państw objętych zakazem znalazła się m.in. Hiszpania i Malta. Wywołało to poruszenie u turystów, którzy obecnie przebywają w tych popularnych miejscach wakacyjnego odpoczynku bądź planowali się do nich wybrać.

Ostatecznie rząd okroił listę krajów z zakazem lotów do 43, w zasadzie przedłużając poprzednie rozporządzenie za wyjątkiem Andory. Zreflektowano się bowiem, że w tym kraju nie ma lotniska. Nowe Rozporządzenie Rady Ministrów o zakazie lotów obowiązuje od 26 sierpnia do 1 września. Oznacza to, że przynajmniej przez ten tydzień nie ma zakazu połączeń lotniczych z Hiszpanią.

Zakaz lotów. Horała: To mogłoby popsuć plany Polaków

Skąd taka decyzja? – Analiza sytuacji epidemiologicznej by wskazywała, że kilka istotnych kierunków, w tym kierunków turystycznych, trzeba by zamknąć (zakazać lotów – red.). Natomiast wiemy, że to mogłoby mocno zaburzyć plany życiowe wielu Polaków, mocno je zakłócić – tłumaczył Marcin Horała. Dodał, że naturalnym końcem sezonu urlopowego jest koniec sierpnia i pewnie wiele osób planowało powroty przed tą datą. – Z drugiej strony, sytuacja epidemiologiczna nie jest aż tak tragiczna, by kilka dni mogło zaważyć. Stąd decyzja o przedłużeniu (rozporządzenia – red.) do 1 września – tłumaczył wiceminister infrastruktury.

Nowa lista zakazów

Horała dodał, że od 1 września wejdzie w życie nowe rozporządzenie, które będzie obowiązywało prawdopodobnie przez dwa tygodnie. – Patrząc na sytuację epidemiczną, pewnie kilka krajów do listy dojdzie. Jakie konkretnie? To będzie przesądzone na dzień, dwa przed wejściem w życie zakazu – mówił Marcin Horała. Dodał, że wynika to z konieczności uwzględnienia aktualnej sytuacji epidemicznej.

Dworczyk: Nie będzie rekompensat dla turystów

O powrotach Polaków do kraju mówił na antenie Polsat News szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. – W tej chwili nie ma planów na rządową pomoc dla Polaków wracających z zagranicy – powiedział Dworczyk. Dodał, że „lista krajów z których nie można przylecieć do Polski została opublikowana wcześniej, by każdy mógł zaplanować swój powrót” . Oznacza to, że rząd nie zdecyduje się na akcję podobną do "Lotu do Domu", która była organizowana w początkach pandemii.

Czytaj także:

Rząd opóźnił zakaz lotów, by Szumowski mógł wrócić z Hiszpanii? Politycy PiS komentują