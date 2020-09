Zobacz zdjęcia oryginalnego „Malucha” w barwach LOT-u. Auto pozowało z samolotami

Grupa Pokazowa 126-Hooligans Racing pokazała niezwykłą sesję zdjęciową autorstwa Fryderyka Zyski i Katarzyny Piszczek. Sesja została zrealizowana na płycie postojowej krakowskiego lotniska Balice.

Na płycie postojowej krakowskiego lotniska pojawił się legendarny Fiat 126, któremu na zdjęciach towarzyszyły samoloty rejsowe Polskich Linii Lotniczych LOT. Widoczne na zdjęciach auto to historyczny samochód Grupy Pokazowej 126-Hooligans Racing – Polski Fiat 126 PLL LOT z 1987 roku. Nie jest on modelem seryjnym, lecz jednym z egzemplarzy stworzonych w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym FSM (OBR FSM) do celów sportowych i badawczych.

Prezentowany egzemplarz waży niewiele ponad 500 kg i jest wyposażony w silnik wykonany przez Tomasza Cabaja, bazujący na seryjnym bloku i rozwijający moc 56 KM, klatkę bezpieczeństwa Race Cages i fotele kubełkowe z pięciopunktowymi pasami.

Historyczna technologia lakierowania

Nadwozie pojazdu zostało pomalowane białym lakierem akrylowym marki General z palety Fiata i wzbogacone historycznym malowaniem PLL LOT autorstwa Romana Duszka i Andrzeja Zbrożka z 1976 r. Grafika obejmuje stylizowaną sylwetkę żurawia – zwycięski projekt Tadeusza Lucjana Gronowskiego w konkursie LOT-u z przełomu lat 1929-30, który do dziś pozostaje oficjalnym znakiem Polskich Linii Lotniczych.

W latach 70. i 80. ubiegłego wieku znakowanie pojazdu polegało na naniesieniu papierowych szablonów przy pomocy białek na nadwozie, pomalowaniu pędzlem i tamponowaniu watą owiniętą w gazę. Tak pomalowanymi Fiatami, dodatkowo wyposażonymi w radiotelefony, od 1979 r. jeździli pracownicy obsługujący płyty polskich lotnisk. Fiat 126 w tym malowaniu wystąpił w serialu „07 Zgłoś się”, auto na Okęciu miało seryjny numer 423.

Fiat 126p jako zabytek

Samochód o numerze rejestracyjnym KR 99J jest wpisany do rejestru zabytków i znajduje się w prywatnych rękach jednego z kolekcjonerów klubu 126-Hooligans Racing, dziennikarza motoryzacyjnego Marcina Małysza. Jest obecnie jedynym samochodem w takim malowaniu w Polsce.

– Fiat 126 towarzyszył mi w życiu właściwie od zawsze – wspomina Marcin Małysz. – To na nim, mając 13 lat uczyłem się jeździć, później mając już prawo jazdy jako młody chłopak samodzielnie nim podróżowałem. Pasja powróciła 11 lat temu i od tej pory Fiaty 126 są stałymi mieszkańcami mojego garażu. W 2015 r., przeglądając archiwalne fotografie, trafiłem na zdjęcie „Malucha” na lotnisku Warszawa Okęcie w barwach PLL LOT i to właśnie wtedy pojawiła się koncepcja dokładnego odtworzenia zabytkowego malowania, ale na historycznej, rajdowej wersji samochodu. Efektem kilkuletniej pracy jest ten oto pojazd.

Sesja dzięki uprzejmości PLL LOT oraz Kraków Airport odbyła się na płycie postojowej lotniska w Balicach, w towarzystwie samolotów Embraer 195 oraz Bombardier Q400, podstawionych dzień wcześniej w odpowiednie miejsca. Autorami zdjęć są Fryderyk Zyska, wykładowca Krakowskiej ASP i projektant nadwozi samochodowych, oraz Katarzyna Piszczek, fotograf na co dzień specjalizujący się w zdjęciach podwodnych.