Ceny biletów lotniczych sporo niższe. Dokąd wybierają się Polacy?

W okresie czerwiec–sierpień 2020 r. średnia cena biletu lotniczego spadła o około 22 proc. w porównaniu do identycznego okresu w zeszłym roku.

W zagraniczną podróż Polacy wybierali się w pojedynkę (60 proc.), jedna piąta rezerwacji w analizowanym okresie dotyczyła wyjazdów par bez dzieci.

Po niemal trzymiesięcznej przerwie Polacy wrócili do podróżowania. Pandemia namieszała w planach podróżniczych Polaków, a o wyjeździe za granicę decydowali politycy, wprowadzając z dnia na dzień restrykcje, które powodowały odwołanie setek lotów.

W obawie przed kwarantanną i odwołanymi lotami Polacy częściej decydowali się na loty wewnątrzkrajowe. Liczba rezerwacji w okresie czerwiec–sierpień 2020 r. np. w serwisie eSky.pl na loty typu domestic wzrosła o 5 proc. w porównaniu do identycznego okresu w poprzednim roku.

Wśród najpopularniejszych tras znalazły się między innymi Warszawa–Szczecin–Warszawa, Kraków–Gdańsk, Warszawa–Gdańsk–Warszawa oraz Wrocław–Warszawa.

Loty międzynarodowe w dużej mierze ograniczały się do Europy. Wśród najbardziej popularnych kierunków znalazły się m.in. Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Włochy, Niemcy, Hiszpania, Francja i Grecja. Jeśli chodzi o najpopularniejsze miasta, to w Top 5 znalazły się Londyn, Eindhoven, Bruksela, Rzym oraz Dortmund. Co ciekawe, średnio pobyt Polaków za granicą trwał około 10 dni.

Bilety lotnicze po pandemii są tańsze

Po otwarciu granic wewnętrznych Unii Europejskiej linie lotniczy obrały strategię obniżenia cen w celu zachęcenia ludzi do podróżowania. Miało to służyć także przełamaniu przekonania, że podróże lotnicze są mniej bezpieczne w kontekście zarażenia się COVID–19.

Z danych za okres czerwiec–sierpień 2020 r. wynika, że średnia cena biletu lotniczego spadła o 22 proc. i wyniosła 137 euro, w porównaniu do identycznego okresu w poprzednim roku. Najtańszy bilet lotniczy w badanym okresie można było kupić za… około 6 euro. W zeszłym roku ta kwota była dwukrotnie wyższa.

Ceny te można było znaleźć głównie w ofercie low costów, które cieszą się dużą popularnością na polskim rynku. Z kolei narodowy przewoźnik PLL LOT znalazł się na 3 miejscu wśród najpopularniejszych linii wybieranych przez Polaków z udziałem na poziomie 22 proc. Warto wspomnieć, iż LOT zwiększył udział w rynku dzięki akcji wakacyjnej, gdzie oferował bilety lotnicze na wakacyjne kierunki w atrakcyjnych cenach, stawiając czoła low costom. Kolejno w rankingu znaleźli się Lufthansa, SAS, KLM, Norwegian i Air France.

W zagraniczne podróże Polacy wybierali się w pojedynkę

Po zniesieniu restrykcji Polacy najczęściej wybierali się w podróż zagraniczną w pojedynkę – prawie 60 proc. rezerwacji w analizowanym okresie. Jedna piąta rezerwacji w badanym czasie dotyczyła wyjazdów par bez dzieci, a około 14 proc. rodzin z jednym lub dwójką dzieci.