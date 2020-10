Uwaga kierowcy. Od dziś – za darmo – można sprawdzić światła w aucie

W trosce o bezpieczeństwo kierowców oraz innych uczestników ruchu drogowego, 22 października Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego zainaugurowało akcję „Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo”. Przez kilka najbliższych tygodni policjanci we współpracy z partnerami, przeprowadzą działania prewencyjno-kontrolne związane z odpowiednim oświetleniem pojazdów.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Światła są kluczowe

Ta kampania ma na celu zwrócenie uwagi na fakt, iż niepoprawne oświetlenie samochodu ma nie tylko negatywny wpływ na komfort jazdy, ale może też prowadzić do tragicznych w skutkach sytuacji na drogach. Z raportu przygotowanego przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika bowiem, że największy wskaźnik osób zabitych dotyczy właśnie wypadków w porze nocnej, które miały miejsce na nieoświetlonych drogach – w co czwartym takim zdarzeniu ginie człowiek. Dla porównania, skutkiem śmiertelnym kończy się co trzynasty wypadek w porze dziennej.

– Powyższe dane dotyczą jazdy nocnej, jednak nie da się ukryć, że jesienią i zimą zmrok zapada już około godziny 16. O tej porze ruch na drogach jest całkiem spory, więc oślepiające reflektory czy źle ustawione światła stają się jeszcze bardziej niebezpieczne. Mamy tego świadomość, dlatego też akcję „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” nieprzypadkowo organizujemy w tych miesiącach, kiedy to odpowiednie oświetlenie ma dla kierowców największe znaczenie – mówi komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Światła w aucie. Darmowa kontrola

W trakcie kampanii policjanci skupią się na edukowaniu kierowców oraz kontroli oświetlenia w samochodach. Ponadto kierujący będą mogli za darmo sprawdzić ustawienie świateł w aucie. Do akcji przyłączyło się bowiem ponad 1200 stacji kontroli pojazdów, w których w dniach: 24 października, 7 listopada i 21 listopada diagności zweryfikują np. stan lamp czy poprawne działanie żarówek. O tym, gdzie konkretnie będzie można sprawdzić światła, kierowcy dowiedzą się m.in. z aplikacji Yanosik.

O tym, że wielu kierowców powinno skorzystać z możliwości bezpłatnej wizyty w stacji kontroli pojazdów, mogą świadczyć dane dotyczące oświetlenia samochodu zebrane przez Instytut Transportu Samochodowego.

Światła w samochodach. Nie jest najlepiej

– Z naszych informacji wynika, że nawet 80 proc. pojazdów poruszających się po polskich drogach może mieć źle ustawione światła. Jeśli są za wysoko – oślepiają innych kierowców, jeśli zbyt nisko – niedostatecznie oświetlają jezdnię. Aby mieć pewność, że znajdują się one w odpowiednim położeniu, warto skorzystać z porad specjalistów. Akcja „Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo” jest do tego doskonałą okazją – komentuje Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego.

Działania prowadzone w ramach akcji „Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo” potrwają do 15 grudnia 2020. Partnerami przedsięwzięcia są Neptis S.A. (Yanosik), Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Polski Związek Motorowy, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, a także firma Screen Network S.A.

