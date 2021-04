Egipt „aresztował” Ever Given i domaga się 916 mln dolarów za blokadę Kanału Sueskiego

Firma Shoei Kisen Kaisha otrzymała od władz Egiptu rachunek na 916 mln dolarów. Na tyle oszacowano straty i koszty akcji ratunkowej związane z blokadą Kanału Sueskiego przez należący do firmy, czterystumetrowy kontenerowiec Ever Given, który zgodnie z decyzją sądu został „aresztowany” na czas rozwiązania konfliktu prawnego. Sytuacja dostarczyła nie tylko pożywki twórcą memów, ale także spowodowała ogromne zamieszanie w handlu i logistyce na całym świecie. Jedna z najważniejszych przepraw morskich świata, która stanowi znaczy skrót na trasie z Azji do Europy, była zablokowana przez niemal tydzień.

Japoński właściciel, tajwański armator i bandera Panamy

Widoczna na kadłubie maszyny nazwa Evergreen nie oznacza bowiem właściciela statku, a jego armatora, czyli firmę odpowiedzialną za obsługę. To tajwański gigant rynku logistycznego, który poza kontenerowym transportem morskim zajmuje się także zarządzaniem portami, czy produkcją statków. Ever Given pływa pod banderą Panamy, gdyż jak bardzo wiele jednostek został tam zarejestrowany.

Właściciel to jednak japońska firma Shoei Kisen Kaisha, która przyznała, że wniosek o wypłatę odszkodowania analizują już prawnicy i ubezpieczyciele. Odmówiła jednak dalszego komentarza w tej sprawie. Nieco więcej informacji przekazał CNN ubezpieczyciel statku, firma UK Club. Jej przedstawiciele poinformowali, że otrzymali od władz Kanału Sueskiego dokument z żądaniem zapłaty 916 mln dolarów, ale podważyli jego podstawy prawne.