Ever Given w końcu wypłynie z Egiptu. Właściciel kontenerowca zapłaci gigantyczne odszkodowanie

Jest porozumienie władz Egiptu, zarządu Kanały Sueskiego i firmy Shoei Kisen Kaisha, czyli właściciela kontenerowca Ever Given, który w marcu zablokował możliwość przeprawy przez kanał, przez który transportuje się około 12 proc. światowego handlu. Eksperci wyliczają, że każdego dnia przepływają nim towary warte około 9,6 mld dolarów. Blokada trwała sześć dni. W szczytowym momencie, w korku przed kanałem czekało aż 420 statków.

Ever Given wróci do kursowania

Po blisko trzech miesiącach w „areszcie” Ever Given w końcu będzie mógł wrócić do kursowania. Firma Shoei Kisen Kaisha i ubezpieczyciel kontenerowca zapłacą Egiptowi 550 mln dolarów odszkodowania. Jest to ogromna kwota, ale i tak o niemal połowę niższa od tej, której państwo i władze kanału domagały się pierwotnie. Egipt wyliczył bowiem, że blokada przeprawy, koszty wydostania statku, a także straty wizerunkowe warte są ponad miliard dolarów.

Władze Egiptu poinformowały, że trwają przygotowania do wypuszczenia kontenerowego olbrzyma z portu. Podpisanie porozumienia będzie uczczone specjalną konferencją. Wstępnie zapowiedziano ją na środę 7 lipca.